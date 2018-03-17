JBJ经纪公司或起诉针对成员进行恶性留言及性骚扰者

JBJ方面正在准备起诉网络上使用语言对成员进行人身攻击以及性骚扰的网友。

目前负责JBJ整体演艺活动的经纪公司FAVE方面近日发行公开声明表示：“近来通过观察，发现网络中与JBJ成员有关的留言中，有大量针对JBJ成员的人身攻击的内容，甚至有与性骚扰无异的恶性文字内容，这些已对成员造成严重的精神伤害，以达到名誉毁损的程度。”

因此，公司态度十分强硬坚决，称“决不会坐视不理”，将会与各位成员的所属公司合力积极取证，起诉构成名誉毁损罪的网友。

