Wanna One发行新专辑回归 风波不断

Wanna One 19日发行第二张迷你专辑《0+1=1（I PROMIS YOU）》，主打歌《Boomerang》一经发表随即登顶各家榜单。

《Boomerang》是一首有着强烈节奏感的电子trap曲风的歌曲。成员们在新歌中也使用了全新的低音唱法，为歌迷展现出的更加成熟的魅力。歌曲将强烈的爱情比喻成回旋镖，意为爱情只在相爱的两人间来回，让人印象深刻。

新专辑发行后Wanna One也立即投入到宣传活动中。然而，此次回归活动似乎并非一帆风顺。在一次网络直播中，成员们在误以为麦克已经关闭的情况下，互相吐槽公司的待遇等问题，其间有的成员使用了较为敏感的语言，引起网友一片哗然，随后第二天边一直成为搜索热词的第一位。Wanna One经纪公司YMC方面也在第一时间作出道歉称：“在回归的重要时刻就出现严重的错误十分抱歉。但现在也出现了不实以及伪造的视频内容，公司表示十分遗憾。当然，今后保证一定不会再出现此类情况。”

一波未平，一波又起，YouTube中有视频指出Wanna One新专辑主打歌《Boomerang》抄袭SF9的出道歌曲《Fanfare》，并要求YMC方面作出解释。根据视频指出“《Boomerang》和《Fanfare》的副歌导入部分一模一样”，就此，YMC方面表示“正在确认相关情况”。

