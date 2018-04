东方神起发行第八张正规专辑盛大回归

东方神起3月26日发行第八张正规专辑《New Chapter #1 : The Chance of Love》回归歌坛。作为2人退伍后的第一张音乐专辑,从专辑企划到风格、选曲、主题等,成员和昌珉全程参与其中,倾尽心血。

新专辑主打歌《命运(The Chance of Love)》是一首流行舞曲,融入swing爵士风格,让人听来十分愉悦。歌词内容讲述了爱情如命运安排般如期而至,成员的演唱也显得十分轻松自在,为歌迷带来既性感又不失干练的精彩表演。

除了主打歌《命运(The Chance of Love)》之外,专辑还收录了允浩的solo作品《Puzzle》以及昌珉的solo歌曲《Closer》等共11首歌。昌珉还参与了收录歌曲《Sun & Rain》的歌词谱写。

时隔近3年回归歌坛的东方神起,在新专辑发行同一天,通过网络直播的形式举行了回归派对。今年是东方神起出道15年,在直播中,昌珉表示,东方神起就是自己的“命运”。允浩表示:“东方神起对我来说已经超越了组合本身,我觉得更像是家的感觉,这个家是由歌迷和所有的工作人员共同建造起来的。我和昌珉一直都保持很好的平衡,作为成员,东方神起也是我人生的指南针。我也更加期待未来的东方神起。”

东方神起从3月29日播出的《M Countdown》节目开始,陆续参加格挡打歌节目,正式展开回归活动。同时,也将参与多档综艺节目录制,并举行形式各异的演出。