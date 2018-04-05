GOT7《Look》打歌成绩好到爆 成员录制现场视频感谢歌迷

不久前回归的GOT7目前正在进行紧张的打歌活动。新专辑主打歌《Look》不出意料，收获各路人气，成为当下热门歌曲。为此，GOT7成员特意录制新专辑另一首歌曲《谢谢》的录音室live版本，答谢歌迷。

新专辑《Eyes On You》发行同时，GOT7开设了名为“GOT7 Studio”的录音室，并通过各种线上手段，将舞台之外成员们方方面面的魅力，都通过这一空间呈现，实现了全新的互动。早在3月19日，GOT7已经通过网络，将在“GOT7 Studio”中录制的《Look》表演版视频展现给了歌迷，并获得了热烈回应。

与《Look》不同，全新公开的“GOT7 Studio”版《谢谢》中，成员们则是坐着安静地对歌曲进行了演绎，展现出成员们优质的演唱水平，整段视频中也透露出浓浓的感性氛围，心灵治愈效果十足。《谢谢》原本也是向歌迷表达感谢的歌曲，将未能通过话语表达的谢意通过音符将之传达。

GOT7新专辑《Eyes On You》发行以来，在国内外的音乐成绩十分理想，GOT7也将从5月开始，陆续在首尔、曼谷、巴黎、洛杉矶、纽约、墨西哥城、布宜诺斯艾利斯、圣地亚哥等全世界范围内举行2018世界巡回演唱会。巡演首尔站将于5月4日至6日在蚕室室内体育馆举行。

