EXO-CBX发行全新迷你专辑《Blooming Days》回归 春意满满

EXO小分队CBX与本月10日发行第二张迷你专辑《Blooming Days》回归歌坛。

新专辑共收录七首歌曲，包括主打歌《花曜日（Blooming Days）》、《Monday Blues》、《Sweet Dreams》、《Thursday》、《Lazy》，七首歌曲分别描述一周七天的不同心情，创意十分独特。新专辑著作团队十分强大，有SM娱乐当家音乐制作人俞勇进、著名作曲家Kenzie、人气填词人兼rapper JQ等，为歌迷呈献出高品质的音乐。

新专辑主打歌《花曜日（Blooming Days）》是一首旋律轻松简洁的舞曲，歌曲名“花曜日”则是取星期二韩文发音的谐音，巧妙地将春季的主角“花”融入歌曲之中，讲述的向心动女孩告白的浪漫内容，是一首十分符合春季气氛的歌曲。

《Blooming Days》发行后，EXO-CBX在全球的人气即刻显现。新专辑在芬兰、希腊、瑞士、挪威、俄罗斯、秘鲁、阿根廷、亚美尼亚、印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾等全球共35个国家的iTunes综合专辑榜单中成为冠军，成绩傲人。另外，在中国，EXO-CBX也人气依旧，在新专辑独家首发音乐网站“虾米音乐”中顺利登顶韩流部分榜单。

EXO-CBX此次回归距离首张专辑《Hey Mama！》的发行已时隔一年半，成员之一伯贤在专辑发行后，在个人SNS中表达感想称：“时隔一年半才出新专辑，大家就等了吧？希望能通过回归活动和大家多多互动，留下美好的回忆！”

目前，EXO-CBX已经正式开启打歌活动。

