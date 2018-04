TWICE新歌《What is Love？》横扫榜单 实现“八连胜”

TWICE全新迷你专辑《What is Love?》本月9日发行。同名主打歌《What is Love?》毫无悬念再次横扫各音乐榜单,超人气再次得到印证。

主打歌《What is Love?》是由JYP代表朴振英亲自操刀制作,这也是继《Signal》之后,朴振英第二次为TWICE写歌。歌曲延续TWICE活泼欢快的曲风,讲述少女对于爱情的好奇心,并希望了解不同于书本以及影视剧中爱情的俏皮心理。

除主打歌外,新专辑还收录了五首新歌。其中《SWEET TALKER》和《HO!》由成员定延、彩瑛以及志效参与作词,另外还收录有《DEJAVU》、《SAY YES》,以及CD专属新歌《STUCK》。

《What is Love?》的MV在YouTube中公开后仅35小时,便突破了2000万点击量。MV中成员们反串饰演各种身份的男生,幽默演艺众多电影的经典桥段,内容十分可爱逗趣,如再现《La La Land》中经典山顶舞蹈片段等,使人印象深刻。

《What is Love?》自发行后已连续多日成为音源榜单冠军,并在中国香港和台湾,以及马来西亚、新加坡、智利、丹麦等海外国家和地区获得相关音乐榜单冠军。这也是TWICE出道后连续第八首主打歌成为热门歌曲,再次创下人气神话。

另外,TWICE将于5月18日至20日三天在首尔举行单独演唱会,共18000个演唱会坐席已全部售罄。之后TWICE还将前往日本、新加坡、泰国等国举行个唱。