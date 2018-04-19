MONSTA X被委任为“C-Festival 2018”宣传大使

男团MONSTA X被委任为“C-Festival 2018”宣传大使。

MONSTA X 经纪公司于10日对外公布了上述消息。“C-Festival 2018”是由韩国外交部、泰国驻韩国大使馆、首尔江南区、韩国贸易协会、COEX MICE集群委员会等机构共同主办的国内最大规模的都市文化庆典。

公司介绍称：“主办方考虑到MONSTA X在全球范围内拥有众多歌迷、极具人气，相信MONSTA X能很好地宣传“C-Festival”所要传递的各种信息，因此做出了委任决定。”

MONSTA X成员在被委以宣传大使身份后表示：“非常荣幸能够成为‘C-Festival 2018’的宣传大使。在接过EXO、SEVENTEEN的接力棒后，会积极活动、努力宣传。”并期待能有更多来自全世界的歌迷参与到此次庆典当中。

不久前发行全新专辑回归的MONSTA X再一次在全球范围内引发关注。新专辑主打歌《Jealousy》不仅受到美国Billboard的好评，而且成为新加坡、巴西、印尼等全球多个国家和地区的人气歌曲。

另外，近来一直有传闻称MONSTA X成员李玟赫与EXID成员徐惠潾正在交往。就此，徐惠潾本人以及其公司均正式澄清传闻，否认恋情，希望避免不要的误会。

