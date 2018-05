YUN Ddan Ddan发行新专辑 为青春歌唱

YUN Ddan Ddan全新迷你专辑《In My Room》于25日公开发行。这也是YUN Ddan Ddan签约新东家后发行的第一张音乐作品。新专辑收录了《会好的》、《宅之歌》、《流逝》、《有什么特别的》以及专辑同名主打歌《In My Room》共5首歌曲。

新专辑所描述的房间,是指一个人租住的自炊房,通过对大部分年轻人都居住过的自炊房的歌唱,表达对儿时的回忆、对人际交往中的难处、对偶尔出现的孤独、对人生的自省及烦恼,希望与青年人共勉。

主打歌《In My Room》更加具体的描述了年轻人对现实社会一步步的认知、接受,也唱出了当下年轻人心中的畏惧和苦痛。是一首有着十足治愈效果的独立音乐。歌曲以吉他作为主伴奏乐器,YUN Ddan Ddan也用简洁的旋律和轻柔的嗓音,将青春的情怀娓娓道来。

《In My Room》的MV内容也紧贴歌曲主题,描述了独自一人生活的男生、女生,在租住的小房间里遇到的小确幸、经历的孤独、收获的希望,让正青春和经历过青春的人,都产生了深深的共鸣。

YUN Ddan Ddan在新专辑发行后,通过网络平台第一时间为歌迷送上了新歌的首个live表演,引发网友点赞狂潮。

YUN Ddan Ddan原名尹钟勋,90后独立原创歌手。YUN Ddan Ddan为其艺名,源自于其高中班主任所起昵称“Ddan Dda Ra(小戏子)”。其原创音乐往往充满对青春的感怀和感性,旋律清新,深受韩国大众欢迎。