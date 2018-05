TWICE全新日文专辑音源提前公开 登顶日本音乐榜单

TWICE第三张日本单曲专辑《Wake Me Up》音源提前公开,随即登顶日本Line Music榜单。

《Wake Me Up》实体专辑将于5月16日发售。本月25日,专辑同名主打歌《Wake Me Up》以数字音源形式提前在日本各家音乐网站公开。音源一经发表,便立刻成为Line Music Top 100榜单的冠军。同时,专辑另一首收录歌曲《What is Love?》也成为该榜单的第九名。

《Wake Me Up》的关键词为“挑战”,歌曲希望传递永不放弃、勇往直前的正能量,TWICE成员也通过音乐为每一位听者加油打气。新歌MV也一同在YouTube中公开,并瞬间突破100万点击量。

TWICE去年6月发行精选集《#TWICE》正式在日本出道,同年10月发行首张单曲《One More Time》,今年2月发行第二张单曲《Candy Pop》,3张专辑均获得了日本唱片协会的“白金认证”。其中《Candy Pop》更是创下了41万张超高销量,TWICE也由此成为当年日本金唱片奖“新人奖”的得主。

除了日文专辑备受追捧外,前不久发行的韩文专辑《What is Love?》也在日本ORICON榜单中人气颇高,最高层排在第二位,并持续超过一周进入前五位。

《What is Love?》一曲在韩国也横扫各家榜单成为冠军,至此,TWICE在国内发行的专辑主打歌,已连续8次成为冠军。歌曲MV也同样人气爆棚,目前已经突破6500万点击量,《What is Love?》成为第八支点击量过亿的MV也指日可待。

TWICE将于5月18日至20日在首尔举行名为“”的演唱会,共18000个坐席已经全部售罄。另外,从5月26日开始,TWICE也将前往日本、新加坡、马来西亚、泰国等进行巡演。