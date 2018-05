孝琳单曲三部曲音乐企划“Set Up Time”第二首《Dally》,日前通过各大音源网站公开发行。

SISTAR解散后,孝琳在自己的音乐中,融入了更多过去未能尝试的元素。此次“Set Up Time”正是孝琳希望向大众展现个人音乐风格的一次尝试。此次发行的新歌《Dally》力邀国内嘻哈音乐制作人Gray共同合作,歌曲讲述的是彼此之间依然有着情感纠缠的男女双方最后选择离别的内容。

新歌MV中孝琳的表演成为大众关注的焦点。MV中,孝琳及其他演员均穿着性感、暴露,特写镜头也已达到“19禁”级别,歌曲的编舞也十分大胆,孝琳对于性感再一次进行了全新的诠释。网民们在观看MV后的反应也出现两边倒的情况,一部分网友表示“很性感”,但另一部分网友则似乎还未能接受大胆转型后的孝琳。

“Set Up Time”三部曲的第一首歌《明天再做(To Do List)》于2月发行,与此次发行的新歌《Dally》风格截然不同。最后一首歌孝琳将会带来怎样的全新尝试,也引发大众好奇。