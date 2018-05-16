五人TEEN TOP回归《Seoul Night》打开演艺事业第二幕

TEEN TOP于5月8日发行全新迷你专辑《Seoul Night》回归歌坛。

新专辑收录6首歌曲，整张专辑由著名制作人“Brave Sound”旗下勇敢的兄弟负责制作，这也是继TEEN TOP第二张正规专辑后，勇敢的兄弟再次为TEEN TOP制作专辑。

主打歌《Seoul Night》节奏感强、旋律欢快，加上TEEN TOP成员完美的演绎，听来仿佛置身于盛大庆典之中。歌词从不同角度描述首尔充满魅力的夜晚，尤其是成员C.A.P的说唱，使人印象深刻。

在经历成员变动后，TEEN TOP以5人组合形式重新出发。新专辑《Seoul Night》也是表现TEEN TOP成员初心的作品。专辑名以及同名主打歌《Seoul Night》虽以“首尔”命名，但TEEN TOP所有成员均不是首尔人，但为了歌手梦，小小年纪便来到首尔成为练习生，可谓是“首漂一族”。TEEN TOP 2010年出道，其后发行了《要疯了》、《To You》、《长直发的她》等多首人气歌曲，并成为第二代男团中的代表组合之一。

出道已有9年的TEEN TOP成员如今已经完全适应首尔的生活，回想初来乍到首尔之时，成员们用“梦”来描述当时的感觉。主唱Niel称：“我就是为了寻梦才来到首尔的，所以《Seoul Night》这首歌更有意义。”歌曲也唱出了成员为圆“首尔梦”而激情饱满的状态。

