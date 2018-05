黄致列打歌夺冠 结束主持《不朽的名曲》

黄致列第二张迷你专辑主打歌《The Only Star》夺得了5月第一期《音乐银行》的冠军。

《The Only Star》夺冠后,黄致列特别的“冠军公约”也受到歌迷期待。黄致列当时许下承诺称:“如果能够获得打歌第一名,将会在现场倒立演唱新歌”。而当天黄致列信守承诺,在节目尾声安可时间,在其他歌手的帮助下,倒立演唱了《The Only Star》。

节目结束后,黄致列的“冠军公约”视频,立刻在社交网络中被疯狂转发。视频中,黄致列即使是倒立状态,但依然底气十足,显示出扎实的演唱实力。

另外,黄致列日前结束了《不朽的名曲》后台等候室的主持工作。黄致列从2017年1月接下《不朽的名曲》等候室的主持。《不朽的名曲》对于黄致列意义非凡。2015年4月播出的《不朽的名曲》徐有石篇中,黄致列以其出色的演唱,受到观众关注,从而渐渐开始为人所知,结束其长达近10年的无名时期。随后,因参加中国湖南卫视《我是歌手》节目而受到更高的关注。

黄致列在录制其主持的最后一期《不朽的名曲》是发表感言说:“《不朽的名曲》总是像老家一样,每周录节目都像是回家过节。不管作为歌手也好,还是作为MC也好,我都获得了大家的厚爱,非常非常感谢大家。”

黄致列结束录制后,由歌手金泰宇接棒继续主持。