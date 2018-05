N. Flying发行新专辑《HOW ARE YOU?》超高速回归

韩流乐队N. Flying时隔4个月再次发行全新迷你专辑《HOW ARE YOU》“超高速”回归歌坛。新专辑发行当天,N. Flying举行了新专辑showcase。

主打歌《HOW R U TODAY》是一首另类摇滚曲风的歌曲,歌词内容表达了恋人分手后的淡淡忧伤。除了主打歌之外,专辑还收录了《Up All Night》、《傻瓜》、《Anyway》以及《没有你的我》等4首风格各异的歌曲。

在新专辑showcase中,N.Flying为歌迷带来了《HOW R U TODAY》和《Up All Night》两首歌的现场表演。此次新专辑,N. Flying希望通过音乐表现的主题为“抒情性感”,主打歌《HOW R U TODAY》正是以抒情旋律为基调,因此成员们通过歌曲很好的诠释了“抒情性感”的定义,这也正是歌迷们希望看到了音乐风格。为此,N. Flying成员在回归前,几乎每人都减重4kg,只为更好地展现新专辑的风格。

成员在showcase中发表感言称:“过去4个月的时间里并没有休息,而是在日本、韩国举行了单独演唱会,并且也去到泰国演出。如此快地回归,又能够和歌迷在一起,感觉很不错。”成员还透露称,由于回归准备时间有限,因此在练习间隙成员们通过输液补充能量,由此也获得了“输液精灵”外号,也显示出成员们对于新专辑的重视程度之高。

目前,N. Flying已经展开了积极地回归以及打歌活动。