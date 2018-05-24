GFRIEND《夜》人气居高不下 成员写亲笔信表达感谢

GFRIEND凭借新歌《夜（Time for the moonnight）》连续拿下国内全部6档打歌节目冠军，成为今年首个获得“打歌大满贯”的歌手。

GFRIEND从9日获得当天播出的《The Show》冠军后，接连成为陆续播出的《Show！Champion》、《M Countdown》、《音乐银行》、《Show！音乐中心》、《人气歌谣》的第一位，在同一周内包揽了所有打歌节目的冠军，成为关注焦点。

为此，GFRIEND成员15日通过SNS，晒出了各自的亲笔感谢信，表达歌迷对新歌《夜》的支持。队长金韶情在信中写道：“真的没想到《夜》会受到如此多人的喜爱，而且也成就了很好的成绩，我感觉非常幸福开心！”，郑艺琳写道：“很感谢大家喜欢《夜》这首歌，过去一周的每一天我都让我永生难忘”，黄恩妃也表示：“努力的准备，收获了好的结果，这一切都要托歌迷的福。”

此外，丁恩妃写道：“今后会更加努力，成就更好的GFRIEND”，金艺源表示：“一直到最后一期打歌，希望都能和歌迷共同打造最美好的回忆”，崔俞娜则是将《夜》的歌词融入自己的信中，她写道：“回归之后，每一个白天、每一个夜晚都是美好的回忆，就像歌词里说的‘在梦里见到你’一样，做梦的时候也非常幸福”。

6位成员的亲笔信上传的SNS后，也获得了歌迷大量点赞和留言。

