TWICE新歌《What is Love?》的MV在YouTube中的点击量成功破亿,成为其出道以来第八首点击量超过1亿的MV,也实现了连续8首主打歌MV点击量过亿,创造了记录。

《What is Love?》在发行36天后,在本月16日零点,MV点击量突破1亿。此曲的MV同时也创下了韩流女团MV在YouTube中最短时间突破2000万、3000万、4000万、5000万点击量的记录。

《What is Love?》发行后,陆续成为各种音源榜单的实时冠军、日冠军、周冠军,并在GAON榜单中折桂,更是拿下12座打歌节目的冠军奖杯。

TWICE从出道歌曲《OOH-AHH地(优雅地)》到新歌《What is Love?》,共8首主打歌的MV均突破了1亿点击量,人气持久不衰,成为K-POP历史上最成功的女团之一。

目前,TWICE正忙于演唱会巡演以及日文专辑的宣传活动。5月18日至20日,TWICE在首尔举行了单独演唱会,5月26日、27日以及6月2日、3日,还将在日本举行4场演唱会。