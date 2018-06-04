防弹少年团新专辑《LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’》全世界同步发行

防弹少年团本月18日全世界同步发行了第三张正规专辑《LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’》，强势回归。

新专辑主打歌为《Fake Love》，是一首Emo Hip-hop曲风的歌曲，融合格郎基摇滚乐风吉他旋律以及Groovy Trap节奏，歌曲情感基调阴郁，歌词内容讲述了本以为是命运安排却未曾想是一场骗局的苦涩爱情。

包括主打歌《Fake Love》在内，新专辑共收录9首歌曲以及Intro和Outro曲目。防弹少年团各成员通过新专辑的收录歌曲，表达出各自内心的苦恼和故事。

《Airplane pt.2》是郑号锡先前solo歌曲《Airplane》的延长线，歌曲中饱含了成员们在举行世界巡演的过程中心情的点滴记录。歌曲《Anpanman》则是将BTS成员比喻成世界上最柔弱的英雄面包超人Anpanman，表达成员通过音乐和舞台，向大众传达出希望和能量。

值得一提的是，专辑还收录了多首向歌迷表达爱意的作品，包括由成员田柾国负责制作的粉丝之歌《Magic Shop》、表现防弹少年团粉丝A.R.M.Y一路以来不变的支持的《Love Maze》，以及基于成员闵玧其的新年祝语中的一句话“没有梦也没关系”而创作的《乐园》。

新专辑还邀请到在《MIC Drop（Remix）》中合作过的音乐人Steve Aoki，再次携手制作由金硕珍、朴智旻、金泰亨、田柾国的unit歌曲《没能传递的真心》。此外还收录了展现防弹少年团独特朦胧旋律的歌曲《134340》以及电子舞曲《So What》。

