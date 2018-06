SHINee正规6辑第一部《The Story of Light》发售

出道10年的SHINee第六张正规专辑《The Story of Light》第一部分于28日发行。《The Story of Light》将分为3张EP专辑,每张EP收录5首新歌,共15首歌曲。

《The Story of Light》EP.1的主打歌为《Good Evening》,是一首电子流行歌曲,副歌部分旋律朗朗上口,整首歌曲构思独特,有着SHINee专属的音乐表现力。歌曲简洁的电子乐和颇具意味的旋律,让人听后仿佛沉浸于艺术氛围之中。此外,专辑还收录了《All Day All Night》、《Undercover》、《JUMP》、《You & I》4首新歌。

新专辑发行后,SHINee即刻展现出强大的全球粉丝号召力,新专辑在全世界30个国家和地区的iTunes世界榜单中排名第一。国内方面,Synnara Record、Hottracks、教保文库等多家唱片销售机构的销量冠军也被SHINee斩获。

音源方面,《Good Evening》在国内各大音源网站中均表现不俗,成功进入前十位。歌曲MV也受到歌迷关注。MV梦幻色彩浓厚,其中的场景组合也十分新奇,有人工庭院、圆形会议桌、水中世界、广阔的树林等,结合成员超越想象力的演出,呈现出一篇个性十足的幻想空间。另外,与《The Story of Light》EP.2的主打歌《I Want You》MV的衔接部分也让歌迷十分期待之后新专辑的发行。

《The Story of Light》EP.2将于6月11日发行,EP.3将于6月25日发行。