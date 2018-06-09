防弹少年团凭《Love Yourself 轉 Tear》登顶Billboard 200榜单

防弹少年团18日全球发行的专辑《Love Yourself 轉 Tear》在新一期（5月30日）公布的美国Billboard主要榜单之一“Billboard 200”专辑榜单中排名第一，这也是韩国歌手首次登顶该榜单。

防弹少年团曾凭借去年9月发行的专辑《Love Yourself 承 Her》，在“Billboard 200”中，一度排名第七，当时也创下韩流歌手在该榜单中的最好纪录。此前，韩国歌手在Billboard最高排名为Psy，曾以《江南Style》在Billboard另一主要榜单“Hot 100”中夺得亚军。

Billboard当地时间27日以“防弹少年团凭借《Love Yourself 轉 Tear》登顶‘Billboard 200’”为题，提前预告了防弹少年团夺冠的消息，并强调称“K-POP专辑首次成为该榜单冠军”。

“Billboard 200”向来都是英文专辑的天下，防弹少年团此次是时隔12年让非英文专辑再次登顶。上一次夺冠的非英文专辑为2006年收录西班牙语和意大利语等歌曲的专辑《Ancora》。

根据Billboard方面公布的数据，防弹少年团以135000分的销量指数，力压获得123000分的美国歌手Post Malone，成为冠军。“Billboard 200”综合CD销量、线上音源下载及在线播放等数据，统计专辑排名。

美国唱片销量统计机构尼尔森音乐也同步数据称，防弹少年团新专辑发行后第六天便突破10万销量，专辑收录的11首歌曲的在线播放量达到3.9亿次。

另外，根据Billboard当地时间29日公布的“Hot 100”榜单，防弹少年团《Fake Love》成功进入前十，排在第十位。这也是韩流组合首次进入该榜单前十强。

由于防弹少年团海外人气日益高涨，海外歌迷对于新专辑的购买欲望也十分强烈。根据易趣韩国介绍，5月18日至27日间，已经开放了海外54个国家的专辑销售。

根据易趣韩国方面提供的数据，总体销量中，台湾地区的销量占20%，排名第一，其后为中国大陆11%、马来西亚11%、泰国8%，越南、缅甸、印度尼西亚、菲律宾等其他东南亚国家共占比30%。

