防弹少年团凭《Love Yourself 轉 Tear》登顶Billboard 200榜单

防弹少年团18日全球发行的专辑《Love Yourself 轉 Tear》在新一期(5月30日)公布的美国Billboard主要榜单之一“Billboard 200”专辑榜单中排名第一,这也是韩国歌手首次登顶该榜单。

防弹少年团曾凭借去年9月发行的专辑《Love Yourself 承 Her》,在“Billboard 200”中,一度排名第七,当时也创下韩流歌手在该榜单中的最好纪录。此前,韩国歌手在Billboard最高排名为Psy,曾以《江南Style》在Billboard另一主要榜单“Hot 100”中夺得亚军。

Billboard当地时间27日以“防弹少年团凭借《Love Yourself 轉 Tear》登顶‘Billboard 200’”为题,提前预告了防弹少年团夺冠的消息,并强调称“K-POP专辑首次成为该榜单冠军”。

“Billboard 200”向来都是英文专辑的天下,防弹少年团此次是时隔12年让非英文专辑再次登顶。上一次夺冠的非英文专辑为2006年收录西班牙语和意大利语等歌曲的专辑《Ancora》。

根据Billboard方面公布的数据,防弹少年团以135000分的销量指数,力压获得123000分的美国歌手Post Malone,成为冠军。“Billboard 200”综合CD销量、线上音源下载及在线播放等数据,统计专辑排名。

美国唱片销量统计机构尼尔森音乐也同步数据称,防弹少年团新专辑发行后第六天便突破10万销量,专辑收录的11首歌曲的在线播放量达到3.9亿次。

另外,根据Billboard当地时间29日公布的“Hot 100”榜单,防弹少年团《Fake Love》成功进入前十,排在第十位。这也是韩流组合首次进入该榜单前十强。

由于防弹少年团海外人气日益高涨,海外歌迷对于新专辑的购买欲望也十分强烈。根据易趣韩国介绍,5月18日至27日间,已经开放了海外54个国家的专辑销售。

根据易趣韩国方面提供的数据,总体销量中,台湾地区的销量占20%,排名第一,其后为中国大陆11%、马来西亚11%、泰国8%,越南、缅甸、印度尼西亚、菲律宾等其他东南亚国家共占比30%。