TWICE将翻唱已故音乐人迈克尔·杰克逊曾所属的组合The Jackson 5的歌曲《I Want You Back》。此曲将作为8月1日在日本上映的电影《君主!先发制人!》的主题曲。

电影方认为TWICE明朗活泼的形象,十分适合主题曲《I Want You Back》的演艺,TWICE也是首次为电影献声。

《I Want You Back》发行于1969年,发行当时便成为家喻户晓的人气歌曲,这首歌也是迈克尔·杰克逊11岁时的作品。因此,TWICE版本的《I Want You Back》将会在半个世纪后呈现出怎样的风格,令人期待。

TWCIE成员表示:“刚听到要翻唱迈克尔·杰克逊的歌,觉得非常紧张。配合电影的明快氛围,用TWICE特有地感觉录制了歌曲。第一次录电影主题曲,很兴奋。”

目前,TWICE正在日本举行巡回演唱会。