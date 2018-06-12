Wanna One发行特别专辑《1÷χ=1(UNDIVIDED)》回归

Wanna One本月4日通过国内各家音乐网站公开全新特别专辑《1÷χ=1(UNDIVIDED)》所有收录曲目，再次回归。新专辑主打歌《Light》的MV也一同公开。

《1÷χ=1(UNDIVIDED)》是继Wanna One第二张迷你专辑《0+1=1 (I PROMISE YOU)》后，向歌迷展现坚守“2018黄金之年”约定的信念的作品。除主打歌《Light》以外，其余4首歌曲均为unit歌曲，表现Wanna One“亦分亦合”的音乐战略，同时也展现出更加多样的音乐风格。

主打歌《Light》与之前发行的作品一脉相承，从最初相识的《Energetic》，再到讲述相识前不安情绪的《Beautiful》，还有在灿烂的黄金期许下约定的《约定》、《BOOMERANG》，而《Light》所要表现的便是过程经历之后无可分割的完整的爱。

4首unit歌曲《Kangaroo》、《永远+1》、《沙漏》、《11》分别邀请ZICO、NELL、Heize、Dynamic Duo进行制作并部分参与配唱，公开后也成为关注的焦点。目前，新专辑中的5首歌曲均进入在各音源排行榜上游。主打歌《Light》也曾一度斩获多家榜单的冠军。

此轮回归打歌活动将持续2周，之后的3个月中，Wanna One将在全球14座城市举行20场巡回演唱会。

