防弹少年团新专辑《LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’》连续两周进入“Billboard 200”榜单。根据最新一期美国“Billboard 200”榜单情况显示,《LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’》排名第6位,这也是该专辑连续两周停留在榜单top10中。

在Billboard另外的主要榜单“Hot 100”中,《LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’》主打歌《FAKE LOVE》排名第51位,同样连续两周进入榜单。

由此,防弹少年团连续两张专辑都在Billboard两个主要榜单中停留2周,已经创下韩国歌手在“Billboard 200”和“Hot 100”的最好记录。除此之外,新专辑还在Billboard旗下多个部门的榜单中夺冠,成为名副其实的国际巨星。

另外,防弹少年团本月4日追加公开了《FAKE LOVE》的Rocking Vibe Mix版本,同样受到全球歌迷热捧。