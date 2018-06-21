为庆祝防弹少年团出道5周年 泰国粉丝献血20万cc

为庆祝防弹少年团出道5周年，BTS泰国粉丝集体献爱心，共献血20万cc。

泰国A.R.M.Y（防弹少年团粉丝名称）“BTS Thailand”和“CANDY CLOVER”为迎接本月13日防弹少年团出道5周年，于5月一个月期间，参与献血计划，共计献血20万cc。

泰国A.R.M.Y表示：“此次献血活动是从偶像防弹少年团与联合国儿童基金会共同进行的爱心计划‘Love Myself’中获得的灵感，我们是通过防弹少年团为别人献爱心。”

泰国粉丝希望为有需要的人献出用金钱无法买到的纯粹的爱心，于是从上个月起开始了此次献血活动，当初定下的目标为献血10万cc。不了泰国粉丝们表现出空前的热情与爱心，最终有超过1500名粉丝参与了献爱心活动，献血量也超过了20万cc。

献血活动结束后，在泰国曼谷市中心的大型显示屏中，播放了长达1分钟的活动影像，除了记录此次献血活动的情况外，也有防弹少年团的身影。

防弹少年团的新专辑发行后，人气持续高涨。美国时间12日，防弹少年团再次做客美国著名脱口秀节目《The Late Late Show with James Corden》，成员们不仅在节目中畅聊此次回归的点点滴滴，而且为观众现场献唱《FAKE LOVE》等歌曲。

