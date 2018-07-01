BLACKPINK发行新专辑回归 主打歌《DDU-DU DDU-DU》火爆全球

BLACKPINK首张迷你专辑《SQUARE UP》已于本月15日发行，主打歌《DDU-DU DDU-DU》MV也一同公开。

《SQUARE UP》是BLACKPINK“SQUARE”系列专辑之一，是出道专辑《SQUARE ONE》和第二张专辑《SQUARE TWO》的延续。专辑主题为“对决、竞争”，表现出BLACKPINK成员更加成熟的一面。

主打歌《DDU-DU DDU-DU》拥有强烈的打击乐节奏，融入BLACKPINK特有的口哨音元素，使得歌曲标签鲜明。

新专辑一经发表便登顶国内各大音乐榜单，并保持领先超过一周。同时，在海外地区的排行榜中也拿到了漂亮的成绩单。以20日为基准，《DDU-DU DDU-DU》在中国QQ音乐中，分别排在新歌综合榜、K-POP MV榜以及MV综合榜三个榜单的第一位，而在酷狗音乐中，专辑的4首收录歌曲则占领了榜单第一到第四位。

日本方面，新专辑发行后，立刻成为iTunes综合唱片榜单冠军，并持续数日。除此之外，还首次成为ORICON数字专辑周榜的冠军。BLACKPINK即将于7月24日在日本大阪等3座城市举行6场演唱会，新专辑大卖也让歌迷对演唱会的期待感爆棚。

