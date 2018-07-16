BLACKPINK新专辑热度不减 主打歌国内榜单领跑超过20天

BLACKPINK自发行全新专辑《SQUARE UP》回归后，持续成为关注焦点。新专辑主打歌《DDU-DU DDU-DU》已经蝉联Melon等国内各大音源榜单冠军超过20天，更是胜过人气男团防弹少年团以及Wanna One在国内音源榜的战绩。

海外方面，BLACKPINK的表现也同样抢眼。BLACKPINK连续两周在Billboard旗下“Emerging Artists”和“World Albums”中分列第二和第五，同时“YouTube Song”、“World Digital Song Sales”、“Japan Hot 100”、“Social 50”、“Independent Albums”、“Billboard Canadian Hot 100”中BLACKPINK也都榜上有名。

另外，BLACKPINK即将于下半年在日本举行巡演，而新专辑在日本iTunes、ORICON等主要音乐榜单中都夺得了冠军，日本巡演的成功也可预见。中国方面，新专辑在QQ音乐中的多个子榜单中也都成功夺冠。

在BLACKPINK成员忙于音乐宣传的同时，成员智秀还将参与综艺节目《意外的Q》的录制，这也使得歌迷惊喜不已。

