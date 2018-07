TWICE 7月10日发行第二张特别专辑《Summer Nights》回归,不仅延续“主打歌夺冠”神话,并打破团队自己创造的音乐纪录。

主打歌《Dance The Night Away》是TWICE发行的第一首夏季歌曲。歌曲展现出9名成员青春魅力,是一首Uptempo Pop曲风的歌曲。歌手辉星负责填词,将阳光明媚的海滩、清新舒爽的海风通过歌词和音符传递给听众,势必成为今夏代表性的夏季歌曲之一。

《Dance The Night Away》持续了TWICE的“冠军神话”。以公开第二天早9点为基准,新歌音源在Melon、Mnet、Bugs、Olleh音乐、Genie、SORIBADA、Monkey3等国内7音源网站中排名第一,提前公开的歌曲MV在音乐发表前两个小时已经突破2000万点击量,也成为TWICE所有MV中最快突破2000万大关的作品。