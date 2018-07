SHINee成员KEY与英国流行乐队Years & Years合作的单曲《If You’re Over Me(Remix)》7月6日通过各音源网站发行后,受到极大关注。

《If You’re Over Me》是Years & Years于6月发行的作品,此次发行的Remix版本,不仅由KEY参与合唱,其中也新加入了韩文歌词,成为歌迷关注的焦点。歌曲节奏欢快,KEY极具辨识度的音色,也为歌曲增添了可听性,更加散发轻快、清凉的感觉。歌曲的韩文歌词是由KEY亲自谱写,内容为向恋情降温的恋人们传递的信息。

美国Billboard方面也对此次韩英音乐合作给予了关注。Billboard在官网发表文章称:“《If You’re Over Me》已有多个Remix版本,和KEY合唱的全新版本,也在全世界范围内再次扩展了K-POP的影响力。”

KEY近来可谓“日程满满”,不仅参与SHINee第六张专辑《The Story of Light》的回归活动,还忙于进行电影、综艺节目的拍摄,曝光度极高。