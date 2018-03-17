











你认识“化为标本的天才”吗？

作家李箱的小说《翅膀》第一句话就是这样开始的。





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你认识“化为标本的天才”吗？





我很愉快。在这时候，恋爱也成了愉快的事。





只有在肉体疲惫不堪时，精神才会如银钱般清醒。

当尼古丁渗入充满蛔虫的肚子时，头脑就会像一张白纸。

我在白纸上如下棋般布下我的才智与悖论，这是可恶的常识之病。





‘박제가 되어 버린 천재’를 아시오?





나는 유쾌하오. 이런 때 연애까지가 유쾌하오.

육신이 흐느적흐느적하도록 피로했을 때만 정신이 은화(銀貨)처럼 맑소.

니코틴이 내 횟배 앓는 뱃속으로 스미면 머릿속에 으레 백지가 준비되는 법이오.

그 위에다 나는 위트와 패러독스를 바둑 포석처럼 늘어놓소. 가증할 상식의 병이오.









首尔大学国文系教授方珉昊认为，小说中所说的“化为标本的天才”并非是小说中的主人公“我”，而是作家本人。他说：“小说的第一句话‘化为标本的天才’给予了我们强烈的感受。‘标本’看起来像活的，实际已经死了，化为标本是指丧失了生命力。这是已经丧失了生命力的天才作家在述说他个人的苦恼和失落感。‘化为标本的天才’是说这位天才作家的体内什么都没有，只剩下肉体空壳，借此强调他的精神和感受。”









在李箱和主人公“我”生活的上世纪30年代，是受日帝压迫和资本主义失衡的时代，他们想摆脱那个时代和那个世界，自由自在地生活。









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翅膀呀，再次生出来吧。





飞吧，飞吧，飞吧。

再飞一次吧。

就再飞一次吧。





날개야 다시 돋아라





날자 날자 날자

한 번만 더 날자꾸나

한 번만 더 날아보자꾸나





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作家李箱:生于1910年，本名为金海卿。

1931年在杂志上发表诗歌处女作《奇怪的可逆反应》而步入文坛。

1936年9月在《朝光》杂志发表的短篇小说《翅膀》成为韩国现代主义小说的代表作。







