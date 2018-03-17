







“我们捉一次鹤再走吧！”

作家黄顺元可能是为了说这句话而写了《鹤》这部短篇小说。





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“嘿！我们去捉一次鹤吧！”





成三突然这样说，德在一时摸不着头脑，不知他在说什么。

给德在松了绑，成三立即悄悄地走向草丛之间。

德在的面孔立即变得苍白，他想起成三曾对他说“你会被枪毙的”。

这时候，成三突然转过头，





“嘿，你还愣在那里干嘛？赶快把鹤赶过来！”





这时候，德在才明白，开始爬向草丛。刚好有两只丹顶鹤展翅在蔚蓝的天空中悠然飞翔。





“얘, 우리 학 사냥이나 한번 하구 가자.”





성삼이가 불쑥 이런 말을 했다.





포승줄을 풀어 쥐더니, 어느새 성삼이는 잡풀 새로 기는 걸음을 쳤다.





대번 덕재의 얼굴에서 핏기가 걷혔다.

좀 전에, 너는 총살감이라던 말이 퍼뜩 머리를 스치고 지나갔다.

저만치서 성삼이가 홱 고개를 돌렸다.





“어이, 왜 멍추같이 게 섰는 게야? 어서 학이나 몰아오너라!”





그제서야 덕재도 무엇을 깨달은 듯 잡풀 새를 기기 시작했다.

때마침 단정학 두세마리가 높푸른 가을 하늘에 큰 날개를 펴고 유유히 날고 있었다.









# 采访：文学评论家全绍英

“黄顺元重视人性，认为任何一种意识形态都不能破坏对人的信任，人的感情战胜一切。他在小说中通过有如诗一样的抒情文章，以象征性的方式诉说他的观点，《鹤》这部小说就是他的杰作之一。”









作家黄顺元想通过成三和德在二人高贵的友情，述说克服战争悲剧现代史的方法。





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作家黄顺元：1915年3月26日~2000年9月14日

平安南道大同郡出生。

1953年5月，《鹤》在第52期《新天地杂志》刊载。

1956年中央文化社发行短篇集《鹤》，收录了《阵雨》等小说。



