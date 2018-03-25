











# 采访：文学评论家全绍英

“尹厚明从步入文坛开始，就把‘发现个人’作为小说的主题，积极进行文学创作。在现实生活中，‘我’的本质有时被遗忘或失去，作家试图寻求自我，将‘我’的旅程在小说中形象化。《敦煌之爱》是小说家尹厚明的代表作。”









一直以来，主人公梦中的狮子是康翎假面舞中的狮子，是新罗狮子狻猊，也是敦煌壁画上的狮子。作家找寻狮子，在长时间时空穿梭后，终于见到了狮子。





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一个有月亮的晚上，一头狮子在月光下的沙漠上漫步，他拖着沉重的躯体，无声无息缓慢地走在沙丘上。

噗呲噗呲！

狮子依旧用四只脚一步步往前走，脚印埋在沙里。

月光皎洁，就好像牙齿上套的银牙盖住了全身。

一直到渺茫的地平线尽头，没有一点灯光。

时间的沙漠没有边际，

狮子只看着他的脚下，一步步往前走。





过了楼兰了吗？

过了敦煌了吗？









달밤이다.

먼 달빛의 사막으로 사자 한 마리가 가고 있다.

무거운 몸뚱아리를 이끌고 모래언덕을 소리 없이 오르내린다.

매우 느린 걸음이다.





쉬르르 쉬르르

사자는 아랑곳없이 네 발만 차례차례 떼어놓는다.

발자국도 모래에 묻힌다.

달이 더 화안히 밝자, 달빛이 아교에 이긴 은니처럼 온 몸에 끈끈하게 입혀진다.

막막한 지평선 끝까지 불빛 한 점 반짝이지 않는다.

시간의 사막 역시 끝간데가 없다.

사자는 발밑만 내려다보며 걸음을 옮겨 놓을 뿐이다.





누란을 지났는가.

돈황을 지났는가.









# 采访：首尔大学国语国文系教授方珉昊

“小说的最后一段，狮子在月光照耀的沙漠上行走。狮子路过楼兰，也路过敦煌，一直向前走。作家将另一个自我体现在韩国文学史上，令人赞叹。主人公是在做狮子梦，做自由奔放的狮子漫步走在沙漠上的梦。这虽然是梦想，但以小说的主人公就是他本人来看，是在讲述他本人对生活和人生的体验和渴望，超越了时代的界限，探讨着‘我们要如何生活’，就这样像狮子一样，像他最后描述的狮子一样地生活。”





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作家尹厚明：1967年，作家尹厚明在《京乡新闻》“新春文艺”上发表《冰下的鸟》，从此步入文坛。1979年，在《韩国日报》“新春文艺”上刊载小说《山役》，走上了诗人和小说家之路。《敦煌之爱》通过有如诗般的意境抒情，将当代人们的忧愁与绝望形象化。