











# 采访：首尔大学国文系教授方珉昊

“其实是运气不好的一天。玄镇健把小说的题目定为《好运的一天》很有趣。看题目，我们可能会以为是走运，其实是不幸。作家这样定题目，能让读者更感兴趣，看看有什么好运，让读者继续看下去。”









《好运的一天》讲述上世纪20年代，也就是日帝强占韩国时期，人力车夫金添志的故事。正如小说的题目是《好运的一天》，这天对金添志来说是非常特别的一天。





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天色阴暗，好像要下雪。

没下雪，却淅淅沥沥地下起雨来。

对于在东小门一带拉车的金添志来说，这天是难得的好日子。





真是鸿运当头，将近10天，金添志一分钱都没见到，

客人给的3个和5个10分钱铜币，咔嚓一下到了他手中，

他高兴地几乎掉下了眼泪。









새침하게 흐린 품이 눈이 올 듯하더니

눈은 아니 오고 얼다가 만 비가 추적추적 내리는 날이었다.

이날이야말로 동소문 안에서 인력거꾼 노릇을 하는 김첨지에게는

오래간만에도 닥친 운수 좋은 날이었다.





그야말로 재수가 옴 붙어서 근 열흘 동안 돈 구경도 못한 김첨지는

10전짜리 백동화 서 푼 또는 다섯 푼이 찰깍하고 손바닥에 떨어질 제

거의 눈물을 흘릴 만큼 기뻤었다.













金添志一大早就心中不安，不幸的事终于发生了。





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金添志流下了像鸡屎一样大的眼泪，打湿了死者僵硬的面孔。

他突然发了疯，用脸拼命蹭妻子的脸，喃喃自语地说，

“买了牛杂碎汤，怎么不吃？怎么不吃？真莫名其妙！今天好像有了好运……”













산 사람의 눈에서 떨어진 닭의똥같은 눈물이

죽은 이의 뻣뻣한 얼굴에 어룽어룽 적신다.

문득 김첨지는 미친 듯이 제 얼굴을 죽은 이의 얼굴에 한데 비비대며 중얼거렸다.

“설렁탕을 사다놓았는데 웨 먹지를 못하니, 웨 먹지를 못하니.......

괴상하게도 오늘은! 운수가, 좋드니만........









金添志认为最好运的一天，却失去了心爱的妻子，成为最不幸的一天。









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作家介绍：1900年，作家玄镇健出生于庆北大邱。在任职《东亚日报》记者的1937年，他在报纸上删除了马拉松运动员孙基祯照片上的日本国旗，后被日帝逮捕，关押了一年。1924年6月，在第48期《开辟》杂志上发表了短篇小说《好运的一天》，成为韩国文学史上的代表作。