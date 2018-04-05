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吴生员家有个长工叫三龙，三龙是哑巴。他个子不高，身体又胖，看上去就好像把脑袋安在脖子上。

头发像一堆杂草，主人命他剪发，剪是剪了，却像个毛栗子，老是往上冲。













그 집에는 삼룡(三龍)이라는 벙어리 하인 하나가 있으니

키가 본시 크지 못하여 땅딸보로 되었고,

고개가 빼지 못하여 몸뚱이에 대강이를 갖다가 붙인 것 같다.





머리는 전에 새고랑지 같은 것을

주인의 명령으로 깎기는 깎았으나

불밤송이 모양으로 언제든지 푸하고 일어섰다.













# 采访：文学评论家全绍英

在发表小说的初期，罗稻香的作品有浓厚的浪漫主义色彩，后来随着他思想转变，创作手法也开始倾向于现实主义。在发表小说《哑巴三龙》的时候，罗稻香正好处于这种思想转变期，他逼真地描写现实，还添加了浪漫的爱情故事。









三龙始终想不通，小主人怎么舍得打看起来这么高贵、像仙女一样的新娘。三龙同情少奶奶，替她担心，他的心也开始有了奇妙的变化。









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他发现少奶奶蒙着被在那里躺着等死。他抱起少奶奶，可是冲不出去，只好往屋顶上爬。

这时他才感到全身到处都是伤，痛的厉害。然而，却感受到从来也没有过的喜悦和快感。

他把少奶奶抱在怀里，第一次尝到活着的滋味。













그는 새아씨가 타 죽으려고 이불을 쓰고 누워 있는 것을 보았다.

그는 새아씨를 안았다. 그러나 나갈 곳이 없었다.

그는 하는 수 없이 지붕으로 올라갔다.





그는 자기가 여태까지 맛보지 못한 즐거운 쾌감을

자기의 가슴에 느끼는 것을 알았다.

새아씨를 자기 가슴에 안았을 때 그는 이제 처음으로 살아난 듯하였다.









# 采访：首尔大学国文系教授方珉昊

哑巴三龙救了少奶奶，自己却牺牲了，小说以‘悲剧美’煞了尾。为了爱，有人把自己的生命献出来，我觉得这样世界才更美好。如果我们真的是为了所爱的人牺牲，通过我们的牺牲，能让别人幸福快乐，我们也会感到幸福快乐。





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作家罗稻香(1902~ 1926)出生于首尔青坡洞。1922年，与玄镇健、洪思容、李相和和朴钟和等人创办文艺杂志《天鹅》，且在创刊号发表《年轻时期》，从此步入了文坛。他的代表作包括《哑巴三龙》、《桑树》和《水碓》，1925年发表了《黎明》。