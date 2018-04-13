















# 采访：首尔大学国文系教授方珉昊

“金星雅擅长写历史小说，《萨梅与佳美》是金星雅发表的第一部历史小说，也是以历史为背景写的幻想小说。《萨梅与佳美》的故事背景是古代中国的边疆，故事发生的时间和我们的现实有一段距离，后来又出现了和河水作战的故事，所以我们说这是幻想类小说。小说只是以历史为舞台，并非是写历史故事，而是讲述一些有趣和奇幻的故事。”









萨梅令部下建造祭坛，在祭坛前求神保佑，但河水越涨越高，水流越来越急。萨梅大怒，认为河流是魔鬼，令部下放箭，向河水进攻。





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箭像雨一样飞向河流，射中黄色浑浊翻滚的河身。

士兵纷纷冲向河里，挥舞刀枪，奋勇作战。

无论是萨梅还是他的部下，全都像着了迷似的。













화살들이 포물선을 그리며 날아가 누런 용틀임을 하고 있는 강물의 둔중한 몸피에 푹폭 꽂혔다.

병사들은 강물 속에서 정신없이 칼과 창을 휘둘렀다.

명령을 내린 자나 명령에 복종하는 자나

가릴 것 없이 무언가에 사로잡힌 듯하였다.













萨梅率军大败格木江后，乘胜攻打匈奴大本营，还在江边的一个村庄筑起城墙，萨梅率军入城。

这时候，少年兵佳美脱掉了男装，松开了盘在头上的长发。佳美虽然并非天姿国色、绝代佳人，可是温柔贤惠，清纯可爱。在萨梅的眼中，她超凡脱俗，简直就是仙女下凡。













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“我们不管什么时候，到什么地方都要在一起，你去洛阳，我也会去，如果你打破我们的誓言，将会遭到河龙神的报复。”

萨梅在打败河神，攻入匈奴村的时候，经常听佳美这么说。













“우리는 언제고, 어디든 함께 갑니다.

당신이 낙양에 간다면, 나도 그 곳에 갈 것입니다.

만약 당신이 먼저 우리의 약속을 어긴다면

당신은 당신이 몰아낸 하룡신의 복수를 받을 것이에요“





그것은 2년 전 삭매가 하신을 무찌르고

흉노의 마을에 입성했을 때부터 빈번히 들어온 다짐이었다.









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