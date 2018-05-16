











# 采访：首尔大学国文系教授方珉昊

若要建造公寓或大楼，就要把木板房和那些违章建筑全部拆掉。住在旧区里的穷人，没有能力购买分配给他们的新公寓，就只好迁移到郊区或其他地方。当地的猫也和这些穷人一样，在旧区里，猫在垃圾堆里找东西吃，赞成开发的那些人要毒死这些猫。猫是在开发过程中遭到牺牲的象征。”





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我哭了一阵子就睡着了，睁开红肿的双眼，已经是漆黑的夜晚。

不知为什么，突然想到要把家门口的那只死猫给埋起来。

死猫仍然会在寒冷的泥地上，不能就这样置之不顾。

用毛巾把猫包起来，埋在空地旁边的草地上就行了，我想到这里，心中就好多了。

我家正门的上面有个能看到外面的圆形小玻璃窗，我想，先看看猫的尸体是否还在巷子里，然后再出去，





“哎哟，天啊！”，往外一看，窗外下起了鹅毛大雪，

邻居家黑漆漆的破屋顶、平台上面的酱缸，还有坡路下面的树枝上，全是晶莹的白雪。

这么美的景色，我在过去从未见过，在以后也未曾见过，

我把头靠在冰冷的玻璃窗上，呆了很长时间。

我觉得，那可能是我人生里关键性的一刻。

















한참을 울고 까무룩 잠이 들었다가

퉁퉁 부은 눈을 가까스로 떴을 때는 이미 캄캄한 밤이었다.





우리가 살 던 집의 현관문 윗부분에는 바깥을 내다볼 수 있도록

동그랗게 유리창이 나 있었다.

고양이 사체가 아직 골목에 버려져 있는지만 일단 살짝 확인하고 나갈 생각이었다.





“세상에” 그 순간 나도 모르게 탄성이 튀어나왔다.

창밖에는 커다란 눈송이가 떨어져 내리고 있었다.

깃털처럼 부드러운 눈송이가.

역청빛 어둠을 덧칠한 이웃집의 지붕위에도,

옥상 위의 장독대와

비탈 아래쪽의 나무초리 위에도, 고요하게





그토록 숨막히는 광경을

나는 그 전에도, 그 이후에도 본적이 없었다

그리고 나는 차가운 유리창에 이마를 댄 채 그렇게 한동안 서 있었다.





그것이 내 인생이 결정적인 한 장면은 아니었을까 하는 생각이 든다.













主人公从小圆窗看外面，窗外的景色美得出奇，但猫的尸体仍在巷子里，看起来似乎和祥与平稳，但却的确发生了打破这种气氛的“沉静的事件”。











