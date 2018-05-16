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小桥上尽是尘土，是个非常陈旧的边界桥梁。

上面漆了灰色油漆，仍能看到栏杆上的弹痕，

仔细看栏杆，并非一两处，桥上到处都是弹痕。

小朴感到毛骨悚然，胆战心惊。

就在这个时候，小朴听到了哨声，

听到哨声后，他也不知为何会立即跑起来。













발길마다 뿌옇게 흙먼지가 이는 다리는

국경의 다리치고는 무척 낡아 보였다.

회색 페이트칠로 덮고 있었지만 난간에는 탄흔이 뚜렷했다.

눈을 돌리니 그것은 한 두군데가 아니었다.





박은 등골이 오싹해지면서 심장이 뛰는 것을 느꼈다.

그 때 어디선가 호르라기 소리가 들렸고 박은 저도 모르게 뛰기 시작했다.

















# 采访：首尔大学国文系教授方珉昊

欧洲人越过边界到其他国家，就好像从一个城市到另外一个城市，不值得大惊小怪。但在我们韩国，如果说越过边界，就要冒生命危险。主人公听到哨声时，在无意识中感到了恐惧。当时有很多外国游客，唯有主人公感到恐惧，这是因为他来自一个分裂的国家，所以对边界感到恐惧。













其实小朴听到的哨声是个小孩吹的玩具哨子。在主人公小朴听到哨声受惊逃跑后，和他同行的德国人雅恩最了解当时的情况，他向公安说明了这一切。









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有一次，雅恩问他：

“我听说北韩死了很多人，因为经济困难，很多小孩没饭吃，是真的吗？”

小朴笑着说：

“我也听说过。”

这时候，雅恩一本正经的说，“你怎么笑得出来！”。

被雅恩责怪了，小朴立即收敛了笑容。

这时候，雅恩转头望向窗外，不再理他。

不是语言，而是表情引起了误会，真是尴尬。













‘북한 사람들이 많이 죽고 있다고 들었다.

경제적 어려움으로 아이들이 많이 희생되고 있다는데 사실이냐?‘

‘나도 그렇게 들었다’

박은 싱긋 웃어보였다.

그러자 돌연 얀의 표정이 굳어졌다.

‘어떻게 웃을 수 있느냐’

놀랍게도 그는 힐난조로 물었다.

박이 정색을 하고 자리를 고쳐 앉았는데

얀은 이미 몸을 돌려 창밖으로 시선을 던져 외면한 채였다.

언어가 아니라 표정이 오해를 불러일으켰다니 참 난감했다.













小朴和雅恩虽然都来自分裂国家，但二人在沟通和表达方面仍然存在一种界线。











