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在熟人的身后想跟他打招呼，我们就会高呼他的名字。

可是很奇怪，她在别人的身后不是叫他的名字，而是用她任意起的外号或用她才知道是什么意思的话去叫别人。

总之，我觉得她这种喜欢和别人打交道的方式，总是为她带来一些不幸。













등뒤에서 남에게 말을 걸 때 우리는 이름을 사용한다.

그런데 그녀는 좀 이상하다.

남을 부를 때 모든 사람이 하듯 이름을 부르지 않는다.

제멋대로 제가 지어낸 별명이라든지 저만 아는 언어로 부르는 것이다.





어째든 내가 보기에 그녀에게 늘 불운이 따라다니는 것은

바로 타인을 대하는 그녀의 그 이상한 소통방식이 아닌가 싶다.

















男主人公是个人主义者，而女主人公则是对人亲切、喜欢与人沟通的人。小说《和别人打招呼》讲述了两个完全不同的典型。









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你知道那天我为什么会去找你，要你陪我去妇产科吗？

因为你冷淡，即使被你拒绝，我也不会受伤害。

所以，我喜欢你。

你很冷漠，不会让人心存期待，

和你在一起，我反倒觉得轻松。





我刚想点根烟，才想到这里是病房，于是又把香烟放回烟盒里。

她说，怎么才能像你一样，那么冷静，那么淡然处之？

你是不是也害怕，也在逃避现实？













“그 때 산부인과에 따라가달라고 처음 찾아갔을 때, 왜 하필 너였는 줄 알아?“

.....

“네가 친절한 사람 같지 않아서야. 거절당해도 상처받지 않을 것 같았어“

....

“난 네가 좋아. 아무것도 기대할 수 없게 만드는 그 냉정함 말야. 그게 너무 편해“





불을 붙이려던 나는 이곳이 병실 안이라는 것을 문듣 깨닫고

담배를 도로 담뱃갑 안에 집어넣었다.





“어떻게 하면 너처럼 그렇게 냉정하게 살 수 있는 거지?

사실은 너도 겁이 나서 피해버리는 거 아니야?“













# 采访：首尔大学国文系教授方珉昊

女主人公觉得‘即使我被拒绝，我还是我，任何人都会被拒绝，所以无所谓’。她很清楚，社会冷漠无情，可是很多人外表热情，似乎喜欢帮助别人，这就是虚伪。小说中的男主人公坦白，不造作，所以她未受伤害。这是作家对现代人作出的尖锐批评，他批评现代人虚假，表面热情，如果有谁需要帮助，就会被拒绝。







