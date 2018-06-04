









# 采访：文学评论家全绍英

女性、阶级和移居这三项是姜敬爱文学的主题，《盐》这部小说的主人公也是女性，属于贫穷的下层民众。在上世纪30年代，小说家姜敬爱揭开了韩国女性文学的新篇章，摆脱了以男性为主的内容，将受难的下层女性的故事写成小说，这在当时并不常见。



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她在那里一个个整理豆酱饼。

她想，用豆酱饼做酱油和辣椒酱至少需要两三斗盐。

她叹了一口气，在家乡的时候，人们都用盐刷牙，

在这里，因为盐，她哭了何止一两次。

그는 하나하나의 메줏덩이를 들어보며

간장이나 서너 동이 빼고 고추장이나 한 단지 담그고....

그러자면 소금이나 두어 말은 가져야지 소금....하며

그는 무의식간 한숨을 푹 쉬었다.

고향에서는 소금으로 이를 다 닦았건만....

이곳 온 후로부터는 그는 소금 때문에 남몰래 운 적이 한 두 번이 아니었다.

《盐》讲述的是迁移到中国东北居住的女主人公一家的故事。中国东北对于韩国人来说，是个在历史上具有重要意义的地方，尤其在日帝强占韩国时期，那里是韩国人掀起独立运动的根据地。当时移居东北的人几乎都是为躲避日帝压迫而到中国避难的贫苦农民。





# 采访：首尔大学国文系教授方珉昊

在小说中，盐象征当时中国东北地区困难的生活环境。在韩国，盐非常普遍，在中国东北，盐却非常珍贵。韩国人吃的口味较重，什么东西都腌起来吃，但到了东北，就要吃的清淡，因为吃不惯，所以非常痛苦。缺盐也象征凤艳的母亲在生活上遭受的痛苦。



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两个穿西装的人闯入她的房间，看到盐袋，就瞪着她看。

她知道这两个人是巡警，害怕得全身发抖。

在渡过豆满江的时候，为了避免盐袋掉进江里，

她拼死拼活地挺住两腿，站在水里，

和当时的情况相同，她现在也惊恐到了极点。

어느 때인가 되어 무엇에 놀라 그는 벌떡 일어났다.

양복쟁이 두 명이 소금자루를 내놓고 그를 노려보고 있다.

그는 그들이 순사라는 것을 번개같이 깨닫자 풀풀 떨었다.

두만강에서 소금자루를 빠뜨리지 않으려고 죽을힘을 다하여 섰던 그때와 흡사하게도

그의 신경이 날카로워지는 것을 느꼈다.



