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镇秀回来了，镇秀活着回来了。

有人收到通知说有谁阵亡了，不然就是根本不知是死是活。

镇秀却在今天活着回来了，

越想越令人高兴。





진수가 돌아온다. 진수가 살아서 돌아온다.

아무개는 전사했다는 통지가 왔고, 아무개 아무개는 죽었는지 살았는지 통 소식이 없는데,

우리 진수는 살아서 오늘 돌아오는 것이다.

생각할수록 어깻바람이 날 일이다.

小说《受难二代》一开始是听到参战的儿子镇秀活着回来的消息，父亲万道高兴地去火车站迎接儿子。





# 采访：文学评论家全绍英

对于作家来说，可以通过小说说出因战争而牺牲的众多人的故事，《受难二代》可以说是代表作品。

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看着儿子拄着拐杖一歪一歪地走在前面，

少了一只手臂的父亲慢慢地在后面跟着，

手里拎着的青花鱼晃来晃去。

“都这样了，我该怎么活？”

“怎么活? 什么怎么活？只要没死就能活，尽说些没用的。”





지팡이를 짚고 기우뚱기우뚱 앞서가는 아들의 뒷모습을 바라보며

팔뚝이 하나밖에 없는 아버지가 느릿느릿 따라가는 것이다.

손에 매달린 고등어가 곧장 달랑달랑 춤을 춘다.

“아부지... 이래 가지고 나 우째살까 싶습니더”

“우째 살긴 뭘 우째 살아. 목숨만 붙어 있으면 다 사는 기다. 그런 소리 하지 마라“





走不多远来到了有一座独木桥的小溪边，父子二人暗自担心起来。









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镇秀两只手分别提着拐杖和青花鱼，来到爸爸身后靠在他的背上。

万道在独木桥上小心翼翼地向前走。

他一面走一面想，年轻轻的就成了这样儿，真是命运不济，没遇到好时候。

在爸爸背上的镇秀感到抱歉和羞愧，他心想，我成了这样，爸爸真是没福气，我还不如死了好。

眼前高耸的龙头岭正默默地俯视父子过河的情景。





진수는 지팡이와 고등어를 각각 한 손에 쥐고,

아버지의 등어리로 가서 슬그머니 업혔다.





외나무 다리 위로 조심조심 발을 내디디며 만도는 속으로

이제 새파랗게 젋은 놈이 벌써 이게 무슨 꼴이고,

세상을 잘못 만나서 진수 니 신세도 참 똥이다 똥, 이런 소리를 주워섬겼고,

아버지의 등에 업힌 진수는 곧장 미안스러운 얼굴을 하며

나꺼정 이렇게 되다니 아부지도 참 복도 더럽게 없지.

차라리 내가 죽어 버렸으면 나았을 낀데....

하고 속으로 중얼거렸다.

눈앞에 우뚝 솟은 용머리재가 이 광경을 가만히 내려다 보고 있었다.













作家 河瑾灿(1931.10.21.~ 2007.11.25.)

1957年，河瑾灿在《韩国日报》“新春文艺”上发表了小说《受难二代》，从而登上文坛。河瑾灿以韩国独立及6.25韩战时期的故事为主要内容，以贫穷和死亡、肉体和精神残疾、价值观混乱导致的矛盾和彷徨等为写作素材进行小说创作。



