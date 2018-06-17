















# 采访：文学评论家全绍英

《广场》是1960年4.19革命爆发时期写的小说。当时，凡是以国家分裂或战争为内容的小说大多是写一些个人的悲痛或悲剧，而不是历史和理念问题。《广场》这部小说不同，小说以思想和理念等内容为主。













____





丑陋的夜晚广场，贪婪、背叛和杀人的广场，

善良的市民关门堵窗，门上上了锁。

人们怎么会信任这种广场？

他们珍惜自己的房间“密室”，没有人去广场。

掠夺和诈骗结束后，广场就成了一片空地，死气沉沉，

这不就是韩国吗？

















추악한 밤의 광장, 탐욕과 배신과 살인의 광장,

선량한 시민은 오히려 문에 자물쇠를 잠그고 창을 닫고 있어요.

이런 광장들에 대해서 사람들이 가진 느낌이란 불신뿐입니다.

그들이 가장 아끼는 건 자기의 방, 밀실뿐입니다.

아무도 광장에 머물지 않아요.

필요한 약탈과 사기만 끝나면 광장은 텅 빕니다.

광장이 죽은 곳, 이게 남한이 아닙니까?

광장은 비어있습니다.





















1961年，在小说《广场》的再版序文中，作家崔仁勋说，“广场是大众的密室，密室是个人的广场，人如果被关在广场或被关在密室里就不能活”。









____





他们老是说“人民”，“人民”到底在哪里，

我来到北韩以后，

看到了一般小市民、工人和农民是如何地生活，

他们不关心政治，

总是被牵着鼻子走，

就像鹦鹉一样，跟着喊口号而已。

















인민이라구요? 인민이 어디 있습니까?

저는 월북한 이래 일반 소시민이나 노동자 농민들까지

어떤 생활감정을 가지고 살고 있는지 알았습니다.

그들은 무관심할 뿐입니다

그들은 굿만 보고 있습니다

그들은 끌려 다닙니다

그들은 앵무새처럼 구호를 외칠 뿐입니다.













李明俊是否找到了有密室的广场，或找到面向广场开放的密室呢？

小说家崔仁勋或许是希望不要再出现他本人和李明俊所遭受的痛苦和战争悲剧了。













作家崔仁勋 (1936.4.13.咸镜北道会宁)