







____





早晨8点，旅游大巴从朝鲜酒店前出发，

巴士咣当咣当地在桥上行驶。

江里仍然能看到弯曲和生锈的铁柱子，

还有折断的铁板斜斜地挂在那里。

这时候，镇秀切身体会到了这里就是板门店，

心中不禁感到悲痛和愤恨。

在巴士里又说又笑的外国人，

到了板门店以后也变得严肃起来。

他们对当地的情景感到陌生，开始在板门店周围参观。













정각 여덟시에 버스는 조선호텔 앞을 떠났다.

와당탕와당탕 거리며 다리를 건너는데,

처참하게 비틀어진 쇠기둥이 강으로 곤두박질을 하고 있고,

동강 난 철판때기가 삐뚜름히 걸려 있기도 하고,

비로소 판문점행이라는 처절하고도 뚜렷한 의식과 결부가 되어서

웬 노여움 같은 것이 울컥 치밀어 올랐다.

버스 안에서는 그렇게도 돋보이던 외국인들이었지만

정작 판문점에 이르자, 그 냄새와 단려한 기운이 푸석푸석 무너져 보였다,

누구나가 회 범벅 같은 얼굴로 꽤나 생소한 듯이 어리둥절해서

판문점 둘레를 돌기만 했다.













抵达板门店的记者猛按摄像机的快门，纷纷把周围的景象摄入镜头。这时候，北韩记者也来了。有过一面之识的记者还互相打招呼，然而，两地记者说的都是一些不关痛痒的话，没有实际内容，不是夸张自己，就是藐视对方。









____





女孩说，

“不要那么重人情，

想想看你周围那些挨饿的人。”

镇秀说，

“哪儿的话，我周围的人全都吃得很好，

因为吃得好，身体过重，又胖又重的人太多了。

反而你们吃不饱，只剩下了瘦骨嶙峋的身体。”

女孩说，

“你真固执。”

南韩人和北韩人见面时总是充满警戒和敌意，女孩也面带这种表情，她就这样避开了镇秀。

镇秀看着女孩的背影，不禁苦笑着说，

“这丫头还行，还不错。”













“그렇게 인정 같은 것에만 매달리지 마세요.

당신 주변에 있는 사람들이 헐벗고 있는 것을 생각해보세요“

“천만에, 내 주변은 풍부해요. 도리어 너무 풍부하고 무거워서 탈이지요.

덕지덕지한 것이 참 많이 들끓고 있어요. 도리어 헐벗은 것은 당신이지요.

당신은 새빨간 몸뚱이만 남았어요“

“아주 벽창호군요”

그녀는 남쪽 사람과 북쪽 사람이 여기서 만날 때 으레 짓는 그 경계와 방어 태세가

껴묻은 표정으로 피해서 갔다.

그 뒷모습을 건너다보면서 진수는 생각했다.

‘기집애, 조만하면 쓸 만한데, 쓸 만해’













# 采访：文学评论家全绍英

板门店是国家解放和分裂，以及韩国战争以后在韩半岛历史上具有非常重要意义的一个地方，南北韩只能通过板门店进行接触，但是板门店一直都是关闭的，唯有在举行会谈的时候才暂时开放。主人公以记者身份在板门店采访，重要的不是在板门店举行的会谈，而是聚焦于从南韩来的人和从北韩来的人。在上世纪60年代，北韩来的人较为固执和保守，南韩来的人则带有资本主义的堕落和开放。在板门店，形成了南韩社会和北韩社会两种不同体制的对比。













作家李浩哲（1932.3.15.~2016.9.18. 咸镜南道元山出生）

1950年只身逃到南韩

1955年在《文学艺术》发表短篇小说《脱乡》登上文坛