# #采访：文学评论家全绍英
当时是上世纪50年代，我们从当时的情况就能知道他为什么会这样说。人类发动战争，破坏了世界的一切，作家孙昌涉亲身经历了战争，对他来说，他不会感受到人和世界的美好，所以他在小说中把丑陋的一面写了出来。他的小说是韩国文学史上最令人感到悲痛和忧郁的作品。
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一到下雨天，元求的心就沉了下去，
脑子里像幻灯片似地一幕幕重复着东旭兄妹恶劣生活环境的样子。
元求觉得东旭兄妹是生活在被雨水淋湿的人生里。
이렇게 비 내리는 날이면
원구의 마음은 감당할 수 없도록 무거워지는 것이었다.
그것은 동욱 남매의 음산한 생활 풍경이
그의 뇌리를 영사막처럼 흘러가기 때문이었다.
원구의 머릿속에 떠오르는 동욱과 동옥은
언제나 비에 젖어 있는 인생들이었다.
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房主说，“那个女的脸长得还不错，就是去卖身也不会饿死”。
他听了这句话以后，才突然缓过神来。
他心想，会不会是房主把东玉给卖了？
元求愤怒到了极点，准备和房东拼个你死我活，
可是他的身体有如千斤重，不听他的使唤，
没说一句话，他就转身离开了。
元求似乎听到了远处飘来的声音朝着他说，
“你这家伙，原来是你把东玉给卖了！”他打了一个寒颤。
元求就好像得了一场大病似的，
两腿发软地走过了长满南瓜藤蔓的田埂。
얼굴이 고만큼 밴밴하고서야 어디 가 몸을 판들 굶어 죽기야 하겠냐는 말에
이상하게 원구는 정신이 펄쩍 들어,
이 놈 네가 동옥을 팔아먹었구나 하고 대들 듯한 격분을 마음 속 한 구석에 의식하면서도,
천근의 무게로 내리누르는듯한 육체의 중량을 감당할 수 없어
그는 말없이 발길을 돌이켰다.
이놈, 네가 동옥을 팔아먹었구나 하는 흥분의 소리가
까마득히 먼 곳에서 자기를 향하고 날아오는 것 같은 착각에 오한을 느끼며
원구는 호박 덩굴 우거진 밭두둑 길을 앓고 난 사람모양 허전거리는 다리로 걸어나가는 것이었다.
元求不是恨房主，而是恨他自己。每到下雨天，他想到东旭和东玉就会感到忧郁和悲伤。
作家孙昌涉（1922~2010年，平安南道平壤出生）
1952年发表短篇小说《公休日》，1953年发表《死缘记》，登上文坛。
1955年短篇小说《血书》荣获现代文学新人奖。
1953年在文艺杂志发表《下雨天》。