















# #采访：文学评论家全绍英 当时是上世纪50年代，我们从当时的情况就能知道他为什么会这样说。人类发动战争，破坏了世界的一切，作家孙昌涉亲身经历了战争，对他来说，他不会感受到人和世界的美好，所以他在小说中把丑陋的一面写了出来。他的小说是韩国文学史上最令人感到悲痛和忧郁的作品。









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一到下雨天，元求的心就沉了下去，

脑子里像幻灯片似地一幕幕重复着东旭兄妹恶劣生活环境的样子。

元求觉得东旭兄妹是生活在被雨水淋湿的人生里。













이렇게 비 내리는 날이면

원구의 마음은 감당할 수 없도록 무거워지는 것이었다.

그것은 동욱 남매의 음산한 생활 풍경이

그의 뇌리를 영사막처럼 흘러가기 때문이었다.

원구의 머릿속에 떠오르는 동욱과 동옥은

언제나 비에 젖어 있는 인생들이었다.













最近经常下雨，赚不了几个钱。过了几天，他冒着雨又来看东玉。到了东旭家，没见到东玉，却见到一个男人，这个男人说，他买下了这个房子。他还说，不知道东旭和东玉去了什么地方。









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房主说，“那个女的脸长得还不错，就是去卖身也不会饿死”。

他听了这句话以后，才突然缓过神来。

他心想，会不会是房主把东玉给卖了？

元求愤怒到了极点，准备和房东拼个你死我活，

可是他的身体有如千斤重，不听他的使唤，

没说一句话，他就转身离开了。

元求似乎听到了远处飘来的声音朝着他说，

“你这家伙，原来是你把东玉给卖了！”他打了一个寒颤。

元求就好像得了一场大病似的，

两腿发软地走过了长满南瓜藤蔓的田埂。













얼굴이 고만큼 밴밴하고서야 어디 가 몸을 판들 굶어 죽기야 하겠냐는 말에

이상하게 원구는 정신이 펄쩍 들어,

이 놈 네가 동옥을 팔아먹었구나 하고 대들 듯한 격분을 마음 속 한 구석에 의식하면서도,

천근의 무게로 내리누르는듯한 육체의 중량을 감당할 수 없어

그는 말없이 발길을 돌이켰다.

이놈, 네가 동옥을 팔아먹었구나 하는 흥분의 소리가

까마득히 먼 곳에서 자기를 향하고 날아오는 것 같은 착각에 오한을 느끼며

원구는 호박 덩굴 우거진 밭두둑 길을 앓고 난 사람모양 허전거리는 다리로 걸어나가는 것이었다.













元求不是恨房主，而是恨他自己。每到下雨天，他想到东旭和东玉就会感到忧郁和悲伤。













作家孙昌涉（1922~2010年，平安南道平壤出生）

1952年发表短篇小说《公休日》，1953年发表《死缘记》，登上文坛。

1955年短篇小说《血书》荣获现代文学新人奖。