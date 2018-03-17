综合排名第七

在刚刚结束的平昌冬奥会上，韩国拿到了5枚金牌、8枚银牌和4枚铜牌，取得了综合排名第七的好成绩。这次韩国获得的奖牌总数比2010年温哥华冬奥会的14枚奖牌和2014年索契冬奥会的8枚奖牌要高得多，而综合排名则和2006年都灵冬奥会相同，韩国历史上综合排名最高的冬奥会是2010年的温哥华冬奥会，当时的综合排名为第五。这次冬奥会韩国也在众多项目中获得了奖牌，除了速度滑冰、短道速滑等韩国传统强项之外，滑雪、俯式冰橇、冰壶、有舵雪橇等项目都能获得奖牌不能不说是一个很大的进步。“白菜男孩”李相昊在平昌奥运会一举夺得银牌，也让韩国在滑雪项目上实现了奖牌“零的突破”。由五位“金姓”选手组成的韩国女子冰壶队在同瑞典队的决赛中惜败对手，最终夺得银牌。尹诚彬在男子俯式冰橇项目上获得金牌，也成为了整个亚洲在此项目上的首位奖牌获得者。虽然本次冬奥会韩国获得的金牌数少于2006年都灵冬奥会和2010年温哥华冬奥会，但从奖牌总数的增加以及各项目的均衡发展来看，这届冬奥会无疑是成功的。韩国在本次冬奥会上派出了包括146位选手在内的221人代表团，是30年来代表团人数最多的一次。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有的网友说：“好久没有感受到作为大韩民国公民是这样的骄傲了。”还有些网友说：“向这段时间付出辛苦的所有选手表示感谢。”也有网友说：“无论成绩好坏，大家能够怀着平常心去为选手加油，而选手也能享受整个比赛过程，就这一点也可以看出这是一届好的冬奥会。”



公立幼儿园

据首尔市政府透露，今年首尔市将会投入1375亿韩元，增加263所公立幼儿园。这样一来，首尔市内的公立幼儿园将增至1954家，公立幼儿园所占的比例也将从29%增加到35%。首尔市按照“500户以上小区义务设公立幼儿园”的政策，将致力于把原有的小区幼儿园转换为公立幼儿园。去年已经有88所幼儿园转换成为了公立幼儿园，今年的转换目标是130所。到2022年为止，首尔市计划将小区公寓内的543家幼儿园转换成为公立幼儿园。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“真的希望公立幼儿园越来越多。”还有网友说：“可以放心送孩子的幼儿园多了，这是好事。”



大学清真食堂

上个月11日首尔大学透露，将从今年第一学期开始，在校内餐厅增加“清真食堂”，这也是为了解决在韩国就读的穆斯林学生最困难的饮食问题。在韩国的大学中，汉阳大学于2013年最早增设了“清真食堂”，之后世宗大学、梨花女子大学、鲜文大学、庆熙大学等大学纷纷效仿，增设了清真食堂或增加了清真食谱。而对此也有不同的两种意见。赞成的一方认为穆斯林学生的人权也很重要，校方需要尊重他们的生活习惯。而反对的一方则认为，清真食堂的需求过少，增设清真食堂属于浪费预算。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“在韩国的大学里好像没有必要专门设清真食堂吧。”还有网友说：“菜多一些种类也不是件坏事啊，韩国学生的选择也增加了。”





