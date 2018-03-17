“前总统朴槿惠”

上个月27日，韩国检方要求对“民间人干政案”当事人、前总统朴槿惠量刑有期徒刑30年，并处罚金1185亿韩元。而此前，“民间人干政案”另一个当事人崔顺实则被要求量刑有期徒刑25年。在数罪并罚的情况下，朴槿惠理论上可以量刑45年，但因30年是韩国有期徒刑中最长的年限，因此检方也把量刑要求定在了30年。关于“民间人干政案”，朴槿惠被控诉的罪名有18个，其中15个已经在对崔顺实以及前总统秘书室长金淇春的审判中被认定为共谋。检方在法庭表示，前总统朴槿惠滥用国民委任的总统权力，降低了《宪法》的价值。她承袭了过去权位主义政府“政经勾结”的恶俗，将自己和国民“建设经济民主化，开启国民幸福时代”的约定抛在了一边。对于朴槿惠的量刑，共同民主党认为是“非常合理的量刑”，而自由韩国党则认为是“比死刑还要残忍的量刑”，称在前总统被弹劾入狱的情况下，还要判罚30年徒刑，这是迎合了现执政党品味的一种判罚。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有的网友说：“这是合理的判罚，朴槿惠应该对搞乱国家付出代价。”还有些网友说：“不管怎样，那也是一个国家的总统，这种判罚太过分了。”也有网友说：“每次政府换届，前总统都要移交司法部，这太悲哀了。”



公务员冬季休假

前不久，韩国政府为了消除公务员们未使用的法定年假，正式启动了“冬季休假体系”。上个月，韩国人事革新处要求各政府部门的公务员积极使用“冬季休假”，允许申请五天以上的年假。政府有关部门表示，政府已经出台了《政府部门工作革新综合方案》，目标是到2022年为止，让所有的公务员休完全部年假。2016年，韩国中央政府部门公务员的平均年假为20.4天，但实际使用却只有10.3天。如果使用冬季休假，不但可以和农历新年、学生的春季假期等联系在一起，还可以促成工作与生活相互协调的健康的公职文化。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“政府鼓励休年假已经有几个年头了，但实现起来还是不容易。”还有网友说：“真的能不顾上司的想法，自己随便去休年假吗？”



幼儿园入园儿童

去年，韩国的幼儿园入园儿童数重新减少到了70万人以下。原本因2010年和2012年新生儿数增加，2016年幼儿园入园儿童数超过了70万人，但据4日韩国教育部透露，去年的幼儿园入园儿童数仅为69万4631人，重新回到了70万人以下。而2016年以后出生的儿童，也就是2022年入读幼儿园的儿童数将减少到50多万人。韩国统计厅的数据显示，2016年的新生儿数为40万6200人，2017年为37万7700人，如果新生儿数一直维持相同水平，2022年的幼儿园入园适龄儿童为110多万人。考虑到去年的幼儿园入园率为50.7%，因此2022年幼儿园入园儿童为50多万人的可能性很大。幼儿园入园儿童的减少会影响政府正在扩大公立幼儿园的政策。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“不只是幼儿园儿童，就连小学生、初中生和高中生也在减少。”还有网友说：“没有年轻人的国家，也就没有未来。”也有网友说：“养孩子难的现实造就了这样的结果。”



