会见特朗普总统

前不久，韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶和韩国国家情报院院长徐薰在美国白宫会见了美国总统特朗普。在这次面谈中，韩国特使团转达了北韩金正恩的信息，其中包含金正恩的半岛无核化意愿。在随后举行的记者招待会上，郑义溶表示“非常感谢特朗普总统和迈克·彭斯副总统，也是因为特朗普总统强有力的领导能力和美国的政策施压才让整个国际社会统一行动，才会让现在的韩半岛有了今天的局面。”他透露，在同北韩领导人金正恩会面时，金正恩表达出了“去核”的强烈意愿。金正恩承诺北韩将在核试验和导弹试验上保持克制，也理解韩美双方举行例行联合军事演习。与此同时，金正恩还表达了希望同特朗普总统直接会面的意愿。对此，特朗普总统表示，为了实现永久性的无核化，他愿意在今年5月同金正恩会面。可以说，此次韩国特使团访问北韩成为了北韩核问题的一个重大转折点。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有的网友说：“不要掉以轻心，我们被北韩骗不是一次两次了。”还有些网友说：“北韩和美国对话是好的，但是他们也有可能会排除韩国单独对话。”也有网友说：“要推进‘无核化’，并让他们不再反悔。”



“我也是”运动袭卷韩国政界

前不久，韩国忠清南道知事安熙正被曝出性侵自己的女秘书后，共同民主党的闵丙斗（音）议员也被曝出性丑闻，导致韩国政界一片哗然。闵议员作为韩国政界首个被“我也是”运动曝光的现任议员，令政坛也为之大受震动。由于安知事和闵议员均为韩国执政党成员，在野党也自然不会放过这个机会，自由韩国党公开表示“上述事件体现了进步阵营的两面性。”对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“真的不知道要揭发到什么时候才是个头，媒体和政界应该还会有新的情况。”还有网友说：“其实应该会有更多我们不知道的受害女性。”也有网友说：“为什么只有执政党的人员被揭发呢？在野党应该也会有吧？都是一样的政客啊。”



小学教材重新使用慰安妇一词

从今年新学期开始，韩国小学六年级社会课的教材重新使用“慰安妇”这一称谓，这是2014年韩日就慰安妇问题达成协议，该称谓被删除以来的首次。据韩国教育部透露，从今年新学期开始，小学六年级社会课教科书将载有题为“日军慰安妇”的照片，并在旁边的照片说明中进行如下描述：“不只是日本殖民地的韩国的女性，日本占领的其他地区的女性也均被日军强行掳去充当慰安妇并受尽折磨”。而此前的教材里没有“慰安妇”这一称谓，只是表述为“被强行卷入战争的女性，受尽日军的折磨”。2014年，韩国教育部认为“慰安妇”、“性奴隶”等词不适合小学生教育，因此删除了相关表述，但从去年年底开始，教育部表示，国史编撰委员会认为重新使用此前的称谓是正确的做法，并从今年新学期开始重新使用这些词汇。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“历史教科书的统一化似乎已经上升到了一个新的高度。”还有网友说：“历史就是要实事求是，遮掩是解决不了问题的。”





