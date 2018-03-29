1. “‘我也是’运动的两个极端性悲剧”

“‘我也是’运动的两个极端性悲剧”

自韩国艺人赵敏基被控性侵事件选择自杀后，一位陷入性丑闻的韩国外国语大学教授也选择了结束自己的生命，“我也是”运动本身也开始受到质疑。据韩国警方透露，该教授本月17日下午1点被发现死于首尔家中，虽然没有遗书，但从其手机中发现了以记事本形式留给妻子的信。听到这个消息，韩国网络出现了批判“我也是”运动的声音，比如“只有绝不与妻子以外女性独处的‘彭期守则’才是唯一的正解”，“现在应该适当地停止了”等等。韩国青瓦台的国民请愿留言板上，还有人留下了“想要解决‘我也是’运动的根本问题，就应该让女性服兵役”，“因为‘我也是’运动已经威胁到了男性的安危，应该设立男子大学”等言论。更有甚者还认为是遭受性侵犯的受害人将这些人逼上了绝路，她们应该负首要责任。然而，还是有很多人也担心这些现象混淆了“我也是”运动的本质，表示“不是施害人去世了，他们的罪就消失了”。专家们也表示，不能因为这些性丑闻的施害人选择了极端的道路就去批判那些勇敢站出来的受害人。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有的网友说：“他们的行为真的很不负责任，这就是所谓的畏罪自杀吗？”还有些网友说：“如果说‘我也是’运动就是把人逼到根本无法饶恕的绝路上的话，那么那些受害人也和杀人犯没什么两样了。”



江原乐园的违规招聘

前不久，对于江原乐园的违规招聘一事，韩国产业通商部决定在三月末以前将违规招聘入职的226位人员全部开除。对此，韩国产业通商部将同法律专家组成专题小组来讨论具体方案。上述226人均为在招聘过程中通过分数篡改等手段而成功入职江原乐园的人，他们现在已经调离原有的工作。不只是江原乐园，其它的公立机构也有很多违规操作，而这些情况也很可能采用相同的方式处理。此外，还有消息显示韩国政府将会对当时因分数篡改而落选的人进行重新录用，录用的范围和方法则将在之后进行探讨。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“真的是一个很好的决定，希望以后有更多的政府机构实行相同的处理方案。”还有网友说：“虽然是对的决定，但如果想想是我孩子的工作，心里还是有那么一点难受。”也有网友说：“这需要勇敢的决断，永远不要让这种事情发生，年轻人才会有希望。”



样板房人山人海

近几年，韩国一些新楼盘的认购基本上被戏称为“中彩票”，来看样板房的人可谓是人山人海，这些访客形成了一条条长长的队伍。据韩国房地产业的数据显示，“开浦洞DH宅（XII）公寓”、“论岘I-PARK公寓”、“果川雨博菲尔德公寓”的样板房仅周末三天共有9万余人来访。来访人数过多，以致于建设方发短信加以制止。这些楼盘的认购价比周边的房价低约七亿韩元，约合人民币420万元。可以说只要抽签抽上，就相当于中了彩票大奖，这也导致这些楼盘吸引了如此多的人。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“用房子挣钱的世界要持续到什么时候呢？请还给我们一个用努力工作挣钱的世界。”还有网友说：“一次就可以挣几亿韩元，谁又能不去做呢？”