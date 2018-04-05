“特殊学校”

去年，残疾人儿童父母“下跪呼吁”而引发全韩关注的增设“特殊学校”问题终于有了结果，两所特殊学校终于在曲折的申请过程之后确定了方案，并将于明年9月正式运营。在首尔新建特殊学校是自2002年的庆云学校成立后16年以来的头一次。据首尔市教育厅22日透露，两所特殊学校将经过3个月的施工方招标过程和14个月的施工后，于明年9月正式运营。然而，两所学校原定的运营开始时间是明年3月，而新的计划则整整晚了半年，这也受到了学生父母的质疑。对此，首尔市教育厅表示，这是因为“完善设计”和“解除开发限制区域”的过程耗费了更多的时间。两所学校中，位于首尔江西区的“徐进学校”将比原来规划的面积大一半左右。学校除了增加了残疾人学生的“职业体验室”、“职业实习室”以外，在中庭位置还增设了周边居民可以自由使用的“书吧”。因为之前江西区增设特殊学校时遭到了居民的强烈反对，因此规划学校时，首尔市教育厅不得不在居民设施上下一些功夫。位于瑞草区的“努来学校”是专门为“肢体残疾学生”设立的特殊学校，有可帮助学生进行康复的“水中训练室”、“运动知觉训练室”、“行动适应训练室”等设施。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有的网友说：“这就是政客和‘邻避主义’打造的可悲的现实。”还有些网友说：“虽然晚了半年，但也是值得庆幸的。残疾人学生也是我们最重要的孩子。”



未婚母亲抚养费

上个月23日，韩国青瓦台国民请愿留言板上出现了呼吁政府出台保护“未婚母亲”政策的文章。文章里建议由政府替未婚母亲向孩子的生父索要抚养费。该请愿得到了20万人以上的支持，政府将如何回复也受到了社会广泛的关注。留下请愿文章的A某表示：“虽然从2005年开始，未婚母亲可以向生父索要抚养费，但根据韩国女性政策研究院的《未婚母亲抚养及自立实态调查》，未婚母亲能够拿到孩子生父抚养费的比例仅占4.7%。而丹麦则有一个政策上保护未婚母亲的规定：若孩子的生父每月不为孩子的母亲提供抚养费，政府会先向母亲支付抚养费，然后在父亲的工资中直接以扣税的形式进行扣除。希望韩国也能学习这种先进的制度，来保障未婚母亲的权益。”韩国女性财团的《未婚母亲家庭健康实态调查》数据显示，未婚母亲有一半没有职业，在有职业的人中，也有84%的人月收入不足100万韩元（约合人民币6000元），而这些人可以拿到的国家生活补贴也只有10万韩元。这个请愿也在韩国引起了热议，韩国女性家族部也表示，会就此问题进行专门的课题研究，并根据相关的结果研究对策。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“这真的是一个非常好的请愿，未婚母亲向生父要钱真的不是一件容易的事。”还有网友说：“当然要给她们一些生活补贴了，有法律又怎么样？又要不来钱。”

