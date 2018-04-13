“房产转卖所得税”

从4月1日开始，韩国开始实行多房产者增收房产转卖所得税的政策。人们都在期待此政策实施以后，韩国房价上涨的势头会有所变化。韩国政府于去年发布了这个政策，并将实行时间定在了4月1日，也是希望让多房产者在此前把房子卖出。今年1月到3月的住宅交易量比去年高出很多，也就是说，很多想要迎合此政策的多房产者的确将房产“出手”了。众所周知，这此增收房产转卖所得税的政策是为了打压房产投机、稳定住宅价格，韩国政府认为每人拥有几套房产的投资群体抬高了房产热门地区的房价，希望这次政策的实施有助于稳定房价。然而，有人则认为这次政策反而会促使房价猛涨，因为每次政府出台打压房价的政策以后，房价总是会先暂时有所稳定，然后迅速暴涨。而在4月1日前没有处理自己多余房产的多房产者大概就是基于这种想法而在等待这个时机的。但是，选择等待的人可以选择的方向并不是很多，一是等到政策再次出现变化时再将房产卖出，二是把多余房产注册为租赁房产，等到8年以后再卖。这两个方向都是要在多年以后在房价还保持更高的情况下，才能享受等待的成果，否则就要缴纳高额的转卖税去处理房产。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有的网友说：“房价贵的地方就贵了吧，请求政策一定要控制一般百姓的住房价格。”还有些网友说：“出生以后就没见过住房价格下跌过。”



停止回收可回收垃圾

从4月1日开始，韩国首都圈地区的垃圾回收公司宣布停止回收公寓的可回收垃圾，这让很多小区出现垃圾无法及时处理的情况。虽然韩国环境部和首都圈的主要市区已经通知了主要小区将可回收垃圾放入垃圾计量收费专袋是一种违法行为，但仍有很多的小区垃圾回收现场还不知情。甚至在华城和龙仁地区还出现了一些垃圾回收公司停止回收所有的塑料废弃物的行为。就此事态，韩国青瓦台的请愿网站上也出现了希望政府尽早制定相关对策的请愿文。一位市民在文中表示“面对这些垃圾回收公司非法的单方面通告，政府仍然对其置之不理，导致大多数市民的生活上出现了极大的不便。”韩国环境部随后回应，只要可回收垃圾上没有“不洁物”，便可正常回收，并解释称，此次事态完全是因为可回收垃圾公司的收益变低，会尽快公布解决措施。据悉，从今年初开始，中国加强了对废资源回收利用的标准，导致韩国塑料回收价格跳水。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“我们的小区甚至让我们不许扔软塑料垃圾。”还有网友说：“真的不知道到底要我们怎么做，目前还是按小区的指引在做。”



日本旅行

据报道，今年韩国游客成为了访问日本人数最多的外国游客，人数已经超过了去年人数最多的中国游客。日本国家旅游局的统计数据显示，今年一月和二月，前往日本的韩国人为151.2万人次，比去年同期增加了23.4%，而中国游客也只有134.9万人次。据分析，韩国游客之所以纷纷前往日本，主要是因为从去年开始中国就“萨德”问题展开了经济报复，两国关系处于冰冻期。此外，日本政府为外国游客提供免税优惠也成为了一个重要原因。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“好吃又便宜，日本还是有很多魅力的。”还有网友说：“只要能出去，去哪都可以，真的好羡慕他们。”





