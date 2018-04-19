朴槿惠一审宣判

近日，韩国法院对前总统朴槿惠“干政门”案作出一审判决，判处朴槿惠有期徒刑24年，处以罚金180亿韩元。大部分韩国民众认为这个判决结果是理所当然的，也表示不能让韩国再发生这样的情况。然而，也有一些人认为，此次判决带有其它的政治目的，并对此表示忧虑。韩国进步民主社团“参与联盟”的市民委员长安镇杰（音）表示“这次事件带给我们的教训就是，无论拥有多大的权力，也只能为民主主义、法治主义、常识与正义进行合理透明的施政，今后清算积弊的事情还要轰轰烈烈地进行。”韩国保守阵营的社团也发出了自己的声音，“公正社会市民会”的总秘书长、崇实大学法学系教授全三铉表示“总的来说，这次判决对朴前总统直接进行指示的行为基本上都认定为有罪，她所不知情的问题认定为无罪，这是基于证据原则的判决。然而，朴前总统所下的指示是为个人私利还是国家全局仍不明确，这些行为对她最终有多大好处仍需在二审中进行明确的分析。此外，24年的量刑也令人遗憾，整体来说，这次判决无法被视作是公正的判决。”不过到目前为止，朴槿惠并没有对一审判决进行上诉。对此，韩国民众纷纷发表了自己的意见。33岁的金姓网友说：“本来以为会判15年，没想到一审判决要比想象的重得多，大概是想让已年近70的朴槿惠余生在狱中赎罪吧。”一位32岁的李姓网友则表示：“希望再也不要发生这样的事情，希望这次事件是大韩民国转变的一个契机，今后所有来自国民的权力不会被个人私利所用，希望可以搭建一个透明的权力体系。”刚刚看完判决的55岁郑某表示：“对于曾经作为大韩民国国家领袖的人来说，这是一件太羞耻的事了，还以为判决结束后，朴前总统会出来向国民道歉，然而并没有，这太过分了。”年纪稍大一些的人们则抱以不同的心境，62岁的李某表示：“通过广播听到了这个判决结果，对我们这一代人来说，真的是很失望。我们曾经希望朴槿惠能够继其父朴正熙总统之后，再创造一次‘汉江奇迹’，但没想到却会以这样的结局收尾。”68岁的罗某则表示：“朴槿惠最大的错误就是把崔顺实放在了身边，她所做的事情并没有对国家和国民造成什么大的损失，有必要这样赶尽杀绝吗？”



销毁催泪弹

20世纪80年代是民主化运动在韩国兴起的年代，韩国经常会出现大规模集会，而警方则会动用催泪弹来驱散抗议人群。也曾有很多人因受到催泪弹弹片的攻击而受伤甚至死亡，韩国著名的学生运动家李韩烈烈士就是其中一例。从1998年开始，韩国总统金大中下令禁止在集会中使用催泪弹，一些制造催泪弹的厂家只能把销售渠道转向国外。韩国警方也因一起保管着实际上已经“无用”的催泪弹而备受诟病。不久前，韩国警方决定销毁45万枚催泪弹，只保留一小部分。因为这些催泪弹不但保管存在问题，而且因为制造年份已久，无法确定其是否有效。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“无法忘记20世纪80年代大学周边那乌烟瘴气的情景。”还有网友说：“为因受到催泪弹攻击而身亡的人们祈祷。”





