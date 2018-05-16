“南北首脑会晤”

4月27日，韩国总统文在寅和北韩最高领导人金正恩举行了首脑会晤，而金正恩也成为韩战以后首位跨过三八线来到南边的北韩领导人。从上午9点29分两位领导人第一次握手到晚上9点28分文在寅总统夫妇欢送金正恩委员长夫妇，整个活动持续了近12个小时。两位领导人共同检阅了韩军仪仗队，进入“和平之家”合影，金委员长还留下了“新的历史从现在开始”的题词。之后，双方在军事分界线附近共同移栽了一颗松树，这颗松树树龄始于1953年，正是韩战停战协定签署的那一年。移栽完这棵“和平树”后，两人在没有任何人的陪同上，走过“徒步桥”，在桥上，两人“亲密交谈”了约30分钟。下午6点，两位领导人共同签署发表了 《为实现半岛和平、繁荣和统一的板门店宣言》，宣言中包括了举行离散家属团聚活动、年内结束战争状态、努力促成多方会谈等目标。当晚的欢送仪式上，南北韩领导人共同观看了“同一个春天”的主题视频，在一片温暖平和的氛围中结束了这次会谈。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“文总统真的太棒了，可以说他是韩国历史上最伟大的总统。”还有网友说，“因为各自在不同的体制下生活了几十年，如果说统一很难，那么至少大家不要再相互敌对，在相互尊重的基础上和平共处，这也比每天生活在战争乌云之下要强。”也有网友说：“我们还是要慎重，北韩的‘弃核’已经不是一两次了。”



劳动者休假补贴

韩国为劳动者提供休假补贴的项目最终出现了10万人以上的申请人和多达8560个的申请企业。劳动者休假补贴项目是韩国政府开展的一个为韩国中小企业劳动者提供福利补贴的项目，旨在为中小企业的劳动者提供休假时的旅行费用。申请的个人和所属单位将需要分别出20万韩元和10万韩元的休假积金，在申请成功后，韩国政府将再补贴10万韩元给申请人。政府对这个项目的预算为25亿韩元，其中包含运营费用5亿韩元和为2万人提供10万韩元的补贴金额。该项目的最终结果将于5月4日公布，从6月开始，韩国政府将开设为申请成功的劳动者提供40万韩元韩国国内旅行商品的专用网站，该旅行商品有效期截止到明年2月。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“希望政府可以为中小企业开辟一个可以自我成长的道路。”还有网友说，“休假补贴20万韩元，虽然感谢，但快乐也是短暂的。”也有网友说：“虽然这是一个很小的开始，但希望以后可以有更多更好的政策。”



“超高龄化农户”

韩国农村超过70岁以上的人口已经超过了农村总人口的30%。农业工作者不断成为高龄化群体，其中也有很多人放弃或转去其它行业。现在韩国百万农户的维持口号基本已经处于危险水平。韩国统计厅20日发布的《2017年农林渔业统计调查》结果显示，农村超高龄人口所占比例为30.1%，比前一年上升了1.7个百分点。而从1949年该调查实施以来，70岁以上人口超过30%的比例的情况也属首次。而农户的收入在不断地下降是更大的问题，每年的销售额不足1000万韩元（约合人民币6万元）的农户所占的比例高达66.8%。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“哪有父母肯让自己的子女去务农。”还有网友说，“如果收入高的农民变多了，会不会吸引更多的年轻人去从事这个行业呢？”

