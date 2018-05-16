“非武装地带”

4月27日，南北韩进行了历史性的首脑会谈后，韩国军事分界区域的非武装地带（DMZ）附近的观光地区出现了很多访客。仅4月28日当天，韩国京畿道坡州市的第三地道和都罗山展望台就出现了大量的韩国及外国游客。据京畿观光公社相关人员透露，关于这些区域，之前每天只有四、五十个咨询电话，而在南北韩首脑会谈之后，每天的咨询电话增至两百个以上。为了纪念南北韩来之不易的和平氛围，首尔市政府也组织了一个名为“DMZ和平旅行”的活动，本计划组织百人参加，但报名的人竟多达4821人。都罗山站位于韩国北端，是南北韩分裂的一个象征性场所，也成为了南北交流的一个门户。从都罗山站到平壤只有205公里，近日来访此处的访客都十分关心列车是否可以通过北韩、中国和俄罗斯，直接通往欧洲。而写着“平壤方面”字样的站牌也成为了人们争相照相的景点。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“真的是做梦也想不到，几个月之间南北韩的关系会如此大起大落。”还有网友说：“很期待可以陆路前往欧洲的那一天。”也有网友说：“真的希望这个氛围可以一直持续下去，直到统一的那一天。”



停战协议与兵役

自4月27日南北韩首脑宣读了《板门店宣言》以后，很多韩国年轻人陷入了这样的一个苦恼，那就是既然年内要签订停战协议了，那是不是不用再去服兵役了呢？很多曾计划明年去服兵役的年轻人在《板门店宣言》之后决定先继续读大学，先看看国家的政策变化再做决定。这些讨论在韩国社会网络上热烈地进行着。而遗憾的是，专家们表示，现在这些年轻人的期望很可能会落空，至少短期内是这样。因为即便是韩国战争的相关国家签订了停战协议，但韩国若想从征兵制改为招兵制，实际上是在短期内无法实现的。也就是说，在停战协议以后，还会有一段时间继续维持征兵制度。而如果旨在实现韩半岛和平、繁荣、统一而制订的《板门店宣言》可以如实履行，双方遵守不侵犯协议的话，南北韩的阶段性裁军则是可以实现的。据韩国国防部一月份有关“南北韩关系及外交、安全问题报告”显示，到2022年，韩国的军队人数可以减至50万人，兵役时间也可分阶段减短至18个月。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“我儿子今年四岁，是不是他有机会不去服兵役了？”还有网友说：“我不认为停战协定以及兵役的取消会那么快实现。”也有网友说：“虽然现在的氛围是这样，但从历史的观点来看，南北韩的关系转变是十分快的，有可能某一天醒来就会完全不一样了。”



“南北标准时间”

在4月27日的南北首脑会谈上，北韩最高领导人金正恩提议统一南北韩的标准时间，这一提议也将让出现了三年的“平壤时间”最终消失在历史长河中。29日，青瓦台在宣布南北韩首脑会晤内容时宣布，原来相差半个小时的南北韩标准时间将最终统一为首尔标准时间。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“南北韩的形势真的是变化太快了，真的是又高兴，又不安。”还有网友说：“我之前还真不知道南北的时间相差半个小时，应该先从时间开始统一，这是个好消息。”



