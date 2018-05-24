“服兵役时间”

自4月27日的南北韩首脑会谈结束后，韩国网民关注的“是否取消义务服兵役问题”有了新的进展。据悉，韩国国防部正在考虑在文在寅总统在任期间，也就是在2022年5月以前，将韩国男性服兵役时间缩短至18个月。据韩国军方相关人士3日透露，“他们现在正在以这个方向为目标推进，应该没有太大的问题。”韩国军人的服役时间在历史上有过几次改变：从1968年到1976年为36个月，从1977年到1983年缩短到33个月，1984年到1992年缩短到了30个月，1993年到2003年缩短到26个月，2003年到2010年缩短到24个月，在那之后为21个月。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“这么短的时间，不知道他们能不能记住各级军衔。”还有网友说：“给很多工资，然后把‘征兵制’转换成‘招兵制’不好吗？”也有网友说：“作为一个有儿子的父亲，这真的是一个好消息。”



开放“世宗坝”闸门

从去年6月开始，韩国政府就开放了韩国“四大江”的16个水坝，以改善水质并监测生态环境的恢复情况。锦江从去年11月开始就对“世宗坝”、“公州坝”、“百济坝”进行全面开放，并分阶段降低水位。这样一来，锦江的世宗坝上游呈现了生态系统恢复的良好景象。世宗坝是从1月份开始全面开放的，在不到6个月的时间里，浮游的绿藻就都消失不见了，江水重新变得清澈。2008年开始的韩国“四大江项目”启动以后，锦江建立了三个水坝，从2012年开始正式储水。该项目旨在用储水进行农业灌溉，盘活江边的休闲活动，但江水被阻隔之后，原有的沙洲不见了，候鸟也显著减少了。同年夏天，百济坝的周边出现了大量的绿藻和虫类，五万余条鱼相继死亡。环境专家呼吁，要把这毫无用处的大坝全部开放，才能挽回遭到破坏的生态环境。自世宗坝闸门开放后，锦江的候鸟个数有所增加，喜欢浅水的野鸭也从去年的690只增加到了1266只。很多曾经见不到的保护动物也都出现在附近水域。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“我就知道四大江项目会变成这样。”还有网友说：“错误的就要马上改正，我们要保护生态环境。”



“游客”

自今年中韩关系有所缓和后，来韩的中国游客比去年呈明显的增加迹象。但大多数“中国游客”都是代购韩国商品的人，旅游团仍然是不见踪影。据某韩国免税店的职员透露，以往五一期间都是中国游客的旺季，但现在因没有中国团体游客，所以现在的游客数量还不到2016年时的一半。也就是说，现在的中国游客都是以散客组成。在去年“萨德”问题激化后，中国旅游团商品就几乎消失了。此后，从去年11月开始，中国开始解禁北京和山东的团游，4日，湖北武汉地区也重启赴韩团体游。在今年的五一期间，韩国乐天免税店的销量比去年同期增加了45%，其中中国游客带来的销量则增加了90%。虽然感觉增加幅度很多，但这是因为去年五一的销量受“萨德”影响下滑很严重所致。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“许多国家的游客组成一个均衡的比例才是好的吧？”还有网友说：“过于依赖中国游客的观光产业是不健康的。”也有网友说：“希望韩国不是一个只推出购物的国家，希望外国游客可以在韩国消费和文化、历史有关的商品。”